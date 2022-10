Nepustí ani kamion. Dálnice D5 na Rozvadov dostane svodidla z betonu

Nová a vyšší kovová středová svodidla, která vydrží větší náraz, nechává nyní osazovat Ředitelství silnic a dálnic v nově opravovaných úsecích dálnic.

Projekt pro úpravy dálnice D5 mezi sjezdy na Plzeň u Sulkova a bývalým dálničním hraničním přechodem s Německem v Rozvadově ale půjde zřejmě ještě dál. Projektanti už asi rok pracují na tom, aby jízdní pásy uprostřed odděloval aktuálně nejodolnější typ zábran, speciální betonové bloky.

V České republice to bude první úsek, kde budou taková svodidla s nejvyšším stupněm odolnosti oddělovat jízdní pásy v délce desítek kilometrů.

„Do současné doby je udělaný souvislý osmikilometrový úsek ze svodidel nejvyšší třídy odolnosti označovaných jako H4 na dálnici D11 u Prahy, pět kilometrů je na dálnici u Olomouce. Úsek D5 od Sulkova na Rozvadov měří přes 60 kilometrů,“ vypočítal Jan Hoření z centrály Ředitelství silnic a dálnic.

Nejstarší svodidla používaná na našich dálnicích dokázala při nárazu zadržet osobní auto, případně dodávku. V 90. letech při výstavbě dálnice D5 k hranici se podle normy osazovala svodidla, která za sebe nepustila nejen osobní auto, ale ani lehčí náklaďák.

Tragická nehoda se třemi mrtvými

Právě taková jsou i na dálnici D5 u Benešovic na Tachovsku. V srpnu nezastavila kamion, kterému podle jedné z možných verzí tragedie explodovala pneumatika. Neovladatelná souprava slisovala svodidla a nečekaně se zjevila v protisměru, kde sešrotovala osobní auto. V něm přežila jen spolujezdkyně. Její dvě malé děti a manžel, který osobní vůz řídil, na místě zemřeli.

„Vybavuji si jen, jak kamion přeskočil středová svodidla. Připadalo mi to, jako když najedete trochu vyšší rychlostí autem na takový ten vyšší obrubník. Tam neletělo nic a najednou se zjevil,“ popsala na konci srpna pro Českou televizi jediná přeživší z auta. Policie se snaží dopátrat, proč k tragédii došlo i zda je za ni někdo odpovědný. „V současné době čekáme na znalecké posudky,“ řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Jan Hoření z ŘSD vysvětlil, že dálnice mezi Sulkovem a hranicí s Německem u Rozvadova je osazena takovými svodidly, která v době zprovoznění a kolaudace splňovala všechny tehdejší normy.

Orientační cena za metr svodidel H1 1460 Kč H2 2420 Kč H3 5400 Kč H4 6150 Kč zdroj: ŘSD

„Vše se samozřejmě vyvíjí. Není to ale tak, že když se změní norma, vše se hned předělá. Jak se dálnice postupně opravuje, mění se i svodidla,“ řekl Hoření.

Při rekonstrukcích před 10 lety se na dálnicích montovala svodidla typu H2, kromě osobního auta udrží například i autobus. Při větších opravách před pěti roky se už používala účinnější svodidla označená jako H3, která dokáží zadržet i nákladní auto. Ve srovnání s těmi původními jsou vyšší, vizuálně to jsou dva pásy svodidel nad sebou. Taková jsou například na dálnici D5 mezi Ejpovicemi a Rokycany, nově je jimi osazen i dálniční přivaděč u Plzně od Ejpovic ke Kyšicím.

Odolnější svodidla osadí při opravě vozovky

Stále platí, že čím je svodidlo odolnější, tím je také dražší. I svodidla zaručující zadržení dodávky mohou v případě nehody udržet třeba i naložené nákladní auto. Podle expertů kromě hmotnosti a rychlosti záleží také na tom, pod jakým úhlem auto do svodidel narazí, i jestli trefí svodidlo v místech připevnění k zabetonovanému sloupku, nebo mezi nimi.

V předchozích letech nechalo Ředitelství silnic a dálnic opravit několik betonových úseků D5 na severním Plzeňsku a Tachovsku ve směru ke státní hranici. „V roce 2018 to bylo mezi Heřmanovou Hutí a Ostrovem, předloni u Boru, loni u Svaté Kateřiny. Na jaro příštího roku připravujeme rekonstrukci mezi Mlýncem a Svatou Kateřinou. V současné době připravujeme projekty i pro opačný směr, od hranice s Německem do vnitrozemí. Až se budou dělat tyto úseky, plánujeme osazení betonových svodidel,“ naznačil Jan Hoření.

Betonová svodidla s označením H4 jsou už nyní na dálnici D5 na většině mostů, v úseku mezi Rokycany a Ejpovicemi jsou jimi obložené pilíře portálů držících nad dálnicí dopravní značení.

Osazení těžkých betonových bloků na středový pás dálnice by mělo zabránit autům dostat se při karambolu do protisměru, ale přinášejí omezení při údržbě. „U nás je pod středovým pásem uložené odvodnění, kanalizace nebo kabely. Když tam musíte něco opravit nebo udělat výkop, betonová svodidla jsou komplikací. V zahraničí, kde taková svodidla jsou, většinou mají sítě uložené v širokých pásech u okrajů komunikace. Jenže to znamená už před stavbou vykoupit více pozemků,“ dodal Hoření.