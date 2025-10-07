Nová silnice spojila sever Rokycanska s D5, uleví dopravě v Oseku a Litohlavech

Petr Ježek
  16:51
Pěšky, na kole či na kolečkových bruslích si dnes veřejnost poprvé vyzkoušela část nově vybudované silnice vedoucí od dálnice D5 na severní Rokycansko. Nová komunikace výrazně uleví obyvatelům Oseka a Litohlav. Vyhýbá se zástavbě, vede napříč poli a loukami. Otevřít se ji podařilo s půlročním předstihem.

Obyvatelé Oseku na Rokycansku už zítra nebudou mít problémy při přecházení přes hlavní silnici protínající obec. Ještě dnes se po ní táhly nekonečné hady aut a kamionů, od středy už většina aut Osek i nedaleké Litohlavy začne objíždět po nově otevřeném obchvatu.

V noci totiž silničáři otevřou 5,3 kilometru dlouhou krajskou silnici od Březiny k nájezdu na dálnici D5 u Rokycan.

„Když jsme v říjnu 2023 poklepávali na základní kámen stavby, věřil jsem, že silnice by mohla být hotová na konci léta nebo začátku podzimu 2025. Termín dokončení podle smlouvy byl jaro 2026. Mám z toho velkou radost. Svět kolem nás ani my nejsme dokonalí, ale baví nás spolupracovat, když se hledají způsoby, jak problémy řešit, a ne říkat, že něco nejde,“ podotkl šéf stavební firmy Roadfin Václav Kotěšovec.

Vytouženou silnici na Rokycansku dokončí o půl roku dříve, uleví dvěma obcím

Nová silnice je první stavbou na novém napojení dálnice na severní Rokycansko. V další etapě by měla komunikace pokračovat od současného sjezdu na původní silnici druhé třídy kolem Březiny, Bezděkova, Břas a Újezdu u Svatého kříže ke křižovatce na Němčovice. Kdy na toto pokračování dojde, není jisté.

V dohledné době by mělo začít hledání možných variant trasy. Tato silnice patří na Rokycansku k velmi vytíženým, protože je nejkratším propojením Rokycan a středočeského Rakovníka.

U zrodu projektu silnice od Rokycan k Březině byl bývalý krajský radní pro dopravu Miroslav Jaroš. „V roce 1993 se otevírala dálnice kolem Rokycan. V podmínkách stavebního povolení bylo, že se musí postavit propojka Osecké a Litohlavské ulice, aby se dálnice mohla zkolaudovat. Kdyby se tenkrát tahle propojka postavila, tak by to vyřešilo dopravu v Litohlavech, ale silnici mimo Osek bychom už asi nikdy nepostavili. My jsme pak dokázali přesvědčit plánovací orgány v Plzeňském kraji, že je potřeba kolmá silnice k dálnici, která pomůže i Oseku. Jsem rád, že se silnice otevírá půl roku před mým odchodem do důchodu. Druhý můj sen je, abych se dožil pokračování téhle silnice, abychom ji dotáhli na křižovatku k Němčovicím. Záleží to na politicích a finančních prostředcích,“ vysvětlil Miroslav Jaroš.

Novou silnici si mohli zájemci projít pěšky, nebo projet na kole. (7. října 2025)
Na kolečkových bruslích, na kole či pěšky. Lidé si vyzkoušeli novou silnici na Rokycansku, která se řidičům otevře ve středu. Výrazně se uleví obyvatelům Oseka a Litohlav. (7. října 2025)
Otevření obchvatu Oseka na Rokycansku, který zjednodušuje napojení části Rokycanska a okresu Plzeň-sever na dálnici D5. (7. října 2025)
Otevření obchvatu Oseka na Rokycansku, který zjednodušuje napojení části Rokycanska a okresu Plzeň-sever na dálnici D5. (7. října 2025)
Na kolečkových bruslích, na kole či pěšky. Lidé si vyzkoušeli novou silnici na Rokycansku, která se řidičům otevře ve středu. Výrazně se uleví obyvatelům Oseka a Litohlav. (7. října 2025)
22 fotografií

Současný náměstek hejtmana Pavel Čížek připomněl, že otevřením silnice od dálnice D5 k Březině se uleví i samotným Rokycanům. Když auta včetně kamionů dosud mířila od dálnice D5 na severní Rokycansko, musela jezdit přes okresní město. Při výjezdu z něj pak navíc musela zdolávat prudký kopec u Rokycanské nemocnice a pak projížděla napříč Osekem.

Přes Litohlavy a pak současnou poměrně úzkou spojovací silnicí do Oseku nákladní auta nesměla v posledních letech jezdit, protože na okraji Litohlav se zřejmě kvůli předchozím průjezdům těžkých aut utrhla část svahu přímo pod silnicí.

Vybudování nové silnice stálo více než půl miliardy korun, zhruba 440 milionů je z evropské dotace. „Stavba by tu dnes nebyla, kdyby se nepodařily vykoupit pozemky. Během jediného roku se podařilo vykoupit potřebných dvacet hektarů pozemků,“ řekl šéf krajských silničářů Jiří Velíšek.

Břasy si na pokračování silnice, která pro ně bude i obchvatem, počkají ještě řadu let. Právě zprovozněná komunikace zjednoduší cestování do Rokycan i obyvatelům Břas a dalších okolních obcí. „Ať tu nejsou žádné bouračky,“ popřál starosta Břas Miroslav Kroc.

Dnes odpoledne si mohli část ještě zavřené silnice v klidu projet cyklisté i vyznavači kolečkových bruslí. Od středy si řidiči budou muset zvyknout na to, že při jízdách mezi Osekem a Litohlavy nebo Osekem a Vitinkou kříží nově otevřenou silnici a musejí dávat přednost v jízdě šoférům na nové silnici mezi Rokycany a Březinou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

Nová silnice spojila sever Rokycanska s D5, uleví dopravě v Oseku a Litohlavech

Pěšky, na kole či na kolečkových bruslích si dnes veřejnost poprvé vyzkoušela část nově vybudované silnice vedoucí od dálnice D5 na severní Rokycansko. Nová komunikace výrazně uleví obyvatelům Oseka...

7. října 2025  16:51

Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Krajský soud v Plzni vynese v listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým mužem z Karlovarska, který je obžalovaný, že zotročoval vysokoškolačky. Podle státního zástupce, který pro něj navrhuje deset let...

7. října 2025  12:25

Při vloupání do auta v Plzni pobodal muže, policisté recidivistu vystopovali

Policisté po necelém měsíci vypátrali útočníka, který v Plzni na Borech pobodal muže. Ten ho přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Kriminalisté třiačtyřicetiletého podezřelého obvinili z...

7. října 2025  10:05

Senior se lekl zvířete a sjel do rybníka. Z potopeného auta sám vyplaval

Do rybníka v obci Soběšice u Klatov sjel v pondělí dopoledne s vozidlem starší řidič. Policistům pak vysvětlil, že mu před autem přeběhlo nějaké zvíře a on na nečekanou situaci zareagoval tím, že...

6. října 2025  12:03

Ztráta nemocnic kraje bude letos rekordní, příští rok má být ještě hůř

Ztráta nemocnic Plzeňského kraje je letos naplánována na 490 milionů korun, což je rekord v historii kraje. V příštím roce už by to mělo být odhadem 650 milionů. Hejtmanství vinu svaluje na návrh...

6. října 2025  10:02

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

5. října 2025  17:37,  aktualizováno  18:13

Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký

Preferenční hlasy vynesly primátora Plzně Romana Zarzyckého z ANO z 19. místa kandidátky až na první pozici, a získal tak mandát poslance. Jestli do sněmovny půjde, nebo zůstane na primátorském...

5. října 2025  12:36

Ochránci vykoupili louku u Rabí, žije na ní kriticky ohrožený soumračník

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Lokalita na úbočí vrchu Líšná o rozloze 0,56 hektaru je domovem například...

5. října 2025  7:53

Náskok ANO před SPOLU nebyl v Plzni tak velký jako jinde. Výsledky voleb podrobně

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 jasně zvítězilo hnutí ANO. Po něm následovalo SPOLU a STAN. Jinak tomu není ani v Plzeňském kraji. Jaké byly výsledky voleb v Plzni a okolí?

4. října 2025  21:15

Úspěch ANO v Plzeňském kraji. Primátor i hejtman přeskákali celou kandidátku

Volby do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 37,31 procenta hlasů, druhá je koalice SPOLU složená z KDU-ČSL, ODS a TOP 09, která má 20,99 procenta. Preferenční...

4. října 2025  16:18,  aktualizováno  19:44

V obci na Rokycansku museli přerušit volby kvůli hořící popelnici

Ve Strašicích na Rokycansku museli kvůli požáru popelnice před restaurací, ve které je jedna ze tří volebních místností v obci, v sobotu ráno přerušit volby. Požár byl nahlášený kolem čtvrt na devět.

4. října 2025  12:42

Kolony a dlouhé čekání na zelenou. Semafory na turbokřižovatce stále upravují

Před týdnem vjeli řidiči poprvé na kompletně přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. O víkendu si šoféři hlavně testovali, jak se přes něj dá projet. V pondělí pak přišla tvrdá...

4. října 2025  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.