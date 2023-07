Návraty z prázdnin zkomplikuje nová rekonstrukce dálnice D5 na Tachovsku

Příhraniční úsek dálnice D5 mezi Mlýncem a Svatou Kateřinou je plný děr a prasklin. Budoval se v 90. letech minulého století. Na Plzeňsku na stejné dálnici už před lety prodlužovali životnost betonového povrchu nástřikem mikrokoberce. Jenže i ten se už začal rozpadat.

Podle Adama Kolouška z tiskového odboru ŘSD by mělo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem. „Pokud nenastane problém, stavební práce by mohly začít ve druhé polovině prázdnin,“ uvedl Koloušek před týdnem.

Loni se podle zveřejněné dokumentace do tendru přihlásily čtyři firmy, ale soutěž byla nakonec stornovaná. V září loňského roku ŘSD vyhlásilo druhou soutěž, zájemci měli čas podat přihlášky s nabídkami a referencemi do 6. ledna 2023. Před uzavřením smlouvy nikdo nechce specifikovat, kolik firem se přihlásilo do tendru na kompletní opravu osmi kilometrů dálnice D5 ve směru do Německa, konkrétně v úseku od 136,15 u Mlýnce po 144,2 u Svaté Kateřiny.

Původní úseky betonové dálnice mezi Sulkovem u Plzně a bývalým hraničním přechodem u Rozvadova vznikly v letech 1996 až 1997 a jsou už na hraně životnosti. U dálnic s cementobetonovým povrchem z konce tisíciletí se počítá se životností kolem 25, maximálně 30 let.

Povrch mezi Mlýncem a Svatou Kateřinou je rozrušený velkým množstvím prasklin v horních betonových deskách, u dilatačních spár jsou olámané hrany, je tam i spousta zalepených výtluků a dalších nerovností. Navíc po téměř celý červen dálničáři nabádali řidiče, aby v přibližně dvacetikilometrovém úseku od hranice ke sjezdu na Bor a Novou Hospodu jezdili pomaleji. „Vlivem teplého počasí dochází k nerovnostem na vozovce, popřípadě se tvoří výtluky,“ varovalo ŘSD v aplikaci Dopravní info.

Dálnici D5 od Plzně na hranici firmy budovaly tehdy dostupnými technologiemi, které jsou už překonané. V 90. letech se zasychající cementobetonová směs zdrsňovala tažením jutové tkaniny. Jenže po 10 až 15 letech se v betonovém povrchu začaly objevovat mikrotrhliny. Ty vypadají jako malé tmavé pavučiny.

Když v roce 2019 dálničáři upozornili na tento problém na 90. kilometru D5 u Sulkova, ředitel kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý uvedl, že se tyto problémy objevují jen místy a souvisejí s nasákavostí betonu. „Počítá se i s impregnací povrchů, aby vsakovaly méně vody a prodloužila se jejich životnost. Tam, kde je vozovka s mikrotrhlinami ještě v dobrém stavu, bude stačit překryv mikrokobercem. Ten povrch uzavře a prodlouží životnost o dalších deset let. Kde jsou už spoje mezi deskami poškozené, bude následovat odfrézování povrchu do hloubky pěti centimetrů a položení osmi centimetrů asfaltové vozovky,“ uvedl Hlavatý.

Ochranný mikrokoberec dostal před lety dvoukilometrový úsek na dlouhé rovince mezi Nýřany a Úherci. V pravém jízdním pruhu ve směru na Prahu jsou desítky míst, kde jsou i v něm praskliny viditelné za jízdy nebo i vytrhané velké kusy krycí vrstvy. „Mikrokoberec prodloužil životnost povrchu, teď je ale na hranici životnosti už i mikrokoberec,“ vysvětlil Jan Hoření z Ředitelství silnic a dálnic.

Betonové dálnice stát buduje tam, kde se očekává velký provoz zejména kamionů. Životnost takového povrchu je kolem čtvrt století, dva až třikrát delší, než se počítá u asfaltových povrchů. Kamiony v betonu nevyjezdí koleje. Zatímco u oprav asfaltových povrchů většinou stačí odfrézovat dvě až tři vrstvy a nahradit je novými, u betonová dálnice se musí vybourat a postavit znovu. To se na západočeské části D5 už stalo například ve stoupání od Heřmanovy Huti k Ostrovu, kde navíc místo původních tří jízdních pruhů jsou po přestavbě nově jen dva.