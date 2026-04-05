U Rozvadova začala další přestavba dálničního parkoviště, hotové bude na podzim

Petr Ježek
  9:24
Stavební firmy začaly s kompletní přestavbou a dalším zvětšováním dálničního parkoviště u hranice s Německem u Rozvadova. Letos se pustili do parkoviště ve směru do České republiky, loni přibyla parkovací místa v opačném směru.

Aby mohla vzniknout nová parkovací místa a také speciální komunikace pro nadměrné náklady, stavbaři museli zabrat část původního parkoviště. Fungující a stavbou zabranou část parkoviště od sebe oddělují těžké betonové zábrany.

„V pondělí 16. března najela na stavbu technika. Jako první děláme část přiléhající dálničnímu pásu,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Milan Viták ze společnosti Strabag SIS.

Po necelých dvou týdnech od zahájení prací speciální stroje s výkonnými pneumatickými kladivy dokončovaly bourání betonu v původních obslužných komunikacích. Na kusy rozbitý beton na první pohled připomíná rozbouřenou řeku. Kamiony zároveň navážely na staveniště roury a potrubí, náklaďáky ze staveniště odvážely vytěžený materiál. Z původních budov dříve využívaných celníky a policií zůstala dodnes stát vedle dálnice jen dlouhá ošuntělá budova.

Ta bude přestavěná na takzvaný vítací objekt. „Půjde o zónu, kde budou moderní WC a sprchy, automaty na dálniční známky a úhradu mýta, nápojové a snack automaty, wi-fi nebo dobíjení pro telefony. Stavbu doplní vysoký pylon, který by měl z dálky upoutat pozornost řidičů,“ vysvětlil další plány s objektem mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Budova je vyklizená a osamocená v uzavřené zóně staveniště, kolem něj těžké stroje odbagrovaly část zeminy a bourají původní beton. Na jednom z oken zůstalo upozornění na někdejší směnárnu. Hned na vedlejším je nápis, že tu sídlí informační kancelář poslance Evropského parlamentu. Jenže budova bývalé celnice je přes 10 let zcela opuštěná.

Ještě loni stálo v sousedství budoucího vítacího objektu torzo železobetonového skeletu patrové budovy. Ten už dělníci kompletně zbourali, místo něj je tam je srovnaná pláň zarovnaná hlínou.

V současné době na vjezdu do České republiky funguje čerpací stanice a také většina parkoviště. Podle hlavního stavbyvedoucího Milana Vitáka je i tady práce na rozšiřování parkoviště rozdělená na několik etap. V některých bude muset dojít k úplnému uzavření čerpačky.

Stavební firmy již pracují na rozšiřování parkoviště u Rozvadova, tentokrát ve směru z Německa do České republiky. Hotovo má být letos na podzim. (26. března 2026)
Rozšiřování odpočívky u Rozvadova ve směru do České republiky probíhá za plného provozu. (26. března 2026)
Na budově, kterou dříve využívali celníci a policisté, ale byla tam také směnárna či kancelář europoslance, jsou dodnes čitelné nápisy. (26. března 2026)
44 fotografií

Protože parkovacích míst je pro kamiony v celé republice neustále málo, stejně jako loni při zvětšování parkoviště na opačné straně dálnice, je i letos umožněný přejezd na parkoviště pro opačný směr. Na výjezdu z parkoviště směrem do vnitrozemí auta neodbočí na dálnici, ale jedou rovně, podjedou dálnici a vyjedou u čerpacích stanic na opačné straně dálnice.

Zpátky na směr do vnitrozemí se dostanou na konci parkoviště u výjezdu do Německa, kde mohou odbočit na most nad dálnicí a po něm přejet na parkoviště na opačné straně a pak pokračovat v cestě. Tyto přejezdy mají zůstat zachované pro celou dobu stavby.

Regionální mluvčí ŘSD Adam Koloušek řekl, že při loňské rekonstrukci parkoviště na výjezdu z ČR do Německa byl počet parkovacích míst pro nákladní auta více než zdvojnásoben na stávajících 206 míst. Počet stání pro osobní automobily se navýšil z původních 54 na 89.

Nová parkovací místa vznikla tam, kde dříve stály opuštěné chátrající budovy nebo ladem ležící prostory. „Prostor byl doplněn o nový mobiliář zahrnující například dětské hřiště, odpočinkové zóny, zastřešená posezení nebo korporátní toalety se sprchami. Celý areál je navíc vybaven inteligentním LED osvětlením. V podstatě totožné změny, nicméně ve větším rozsahu, budou nyní provedeny i na levé straně odpočívky. Na této části bude počet parkovacích stání pro nákladní automobily rozšířen z původních 106 na 303. Počet parkovacích stání pro osobní automobily se následně zvýší z 24 na 131,“ vypočítal Adam Koloušek.

Tak výrazné rozšíření parkoviště na levé straně, tedy na vjezdu do České republiky, je možné po využití veškerého prostoru v oploceném areálu. Parkovací místa vzniknou i z míst, kde byla jen navezená zemina a rostla tam tráva. I na právě rozšiřovaném parkovišti bude po dokončení spuštěný telematický systém, který kamiony přímo navádí na volná parkovací místa.

Rozsahem i rozpočtem největší rekonstrukci odpočívky na území České republiky provádí pro ŘSD sdružení společností STRABAG SIS a SUPTel za cenu 648 milionů korun bez DPH.

Řidiči při nájezdu na parkoviště nemohou jezdit po paměti, ale musí bedlivě sledovat dopravní značení. Jak budou postupovat práce na stavbě, budou se měnit i místa, kam smějí vjet a kde je zákaz vjezdu. Počítat musejí i s tím, že se na odpočívce pohybuje těžká technika a nákladní auta převážející materiál.

Přestavba parkoviště na vjezdu do České republiky má být hotová na podzim letošního roku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

5. dubna 2026

5. dubna 2026  10:45

5. dubna 2026  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.