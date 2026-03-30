Nehoda se stala v šest hodin ráno na 94. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov.
Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové řidič osobního vozidla předjížděl mikrobus, který jel v pravém jízdním pruhu. „Podle jeho vyjádření při předjíždění ale usnul a bočně do něj narazil,“ popsala Mifková. Mikrobus pak vyjel z dálnice a havaroval mimo ni.
Mikrobus prorazil ochranný plot a skončil na boku zaklíněný v příkopu mezi betony. Ještě než přijeli hasiči, všichni čtyři lidé už byli v péči přivolaných záchranářů.
Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu
„Z místa dopravní nehody bylo původně hlášeno více zraněných osob. Po vyšetření všech účastníků události byly k dalšímu ošetření do zdravotnického zařízení transportovány pouze dvě dospělé osoby – jedna s lehkým zraněním dolní končetiny a druhá se středně těžkým poraněním zad,“ vypočetl za záchrannou službu Martin Štěpán.
Oba řidiči se podrobili dechovým zkouškám na alkohol, oba je měli negativní.
Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, a to z Nýřan, Plzně-středu a dobrovolná jednotka z Nýřan. „Zasahující hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření. K úniku provozních kapalin nedošlo,“ popsal mluvčí hasičů Michal Holeček s tím, že dálnice byla po dobu nezbytně nutného zásahu zcela uzavřena, následně byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem.
13. března 2026