Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Autor:
  11:00
Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a zůstal zaklíněný v příkopě na boku.
Fotogalerie4

Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30. března 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala v šest hodin ráno na 94. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov.

Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové řidič osobního vozidla předjížděl mikrobus, který jel v pravém jízdním pruhu. „Podle jeho vyjádření při předjíždění ale usnul a bočně do něj narazil,“ popsala Mifková. Mikrobus pak vyjel z dálnice a havaroval mimo ni.

Mikrobus prorazil ochranný plot a skončil na boku zaklíněný v příkopu mezi betony. Ještě než přijeli hasiči, všichni čtyři lidé už byli v péči přivolaných záchranářů.

Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu

„Z místa dopravní nehody bylo původně hlášeno více zraněných osob. Po vyšetření všech účastníků události byly k dalšímu ošetření do zdravotnického zařízení transportovány pouze dvě dospělé osoby – jedna s lehkým zraněním dolní končetiny a druhá se středně těžkým poraněním zad,“ vypočetl za záchrannou službu Martin Štěpán.

Oba řidiči se podrobili dechovým zkouškám na alkohol, oba je měli negativní.

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, a to z Nýřan, Plzně-středu a dobrovolná jednotka z Nýřan. „Zasahující hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření. K úniku provozních kapalin nedošlo,“ popsal mluvčí hasičů Michal Holeček s tím, že dálnice byla po dobu nezbytně nutného zásahu zcela uzavřena, následně byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem.

13. března 2026
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Raní mě mrtvice." Tady vyrůstala dívka obviněná z terorismu, sousedé jsou v šoku

Premium
Češka, kterou policie obvinila z teroristického útoku, pochází z malé obce na...

V Trpístech na pomezí Plzeňska a Tachovska, vesničce se dvěma stovkami obyvatel, vyrůstala dvacetiletá Anežka Brahová. Policisté ji zatkli a obvinili z terorismu kvůli požáru haly v pardubickém...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března...

Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla...

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

Kdo letos pojede v konvoji svobody? Pořadatelé vybírají účastníky pečlivě

Plzní projel Konvoj svobody s rekordními 400 kusy vojenské historické techniky....

V úterý končí registrace do konvoje svobody, který letos při Slavnostech svobody projede Plzní v neděli 3. května. Organizátoři už druhý rok po sobě striktně požadují historickou vojenskou techniku...

30. března 2026  9:47

Lumír Aschenbrenner z ODS starostoval 28 let, funkci už obhajovat nebude

Senátor Lumír Aschenbrenner postupuje při obhajobě mandátu ve volebním obvodě...

V Plzni je už starostovskou legendou. Městský obvod Plzeň-Slovany vede zhruba 28 let. V letošních říjnových komunálních volbách už však Lumír Aschenbrenner z ODS o křeslo starosty Slovan usilovat...

29. března 2026  8:16

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).

V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém...

28. března 2026  10:43

Z Plzně až ke hvězdám. Studentka pomohla dostat českou družici do vesmíru

Anna Krebsová z Plzně je součástí týmu LASAR složeného z mladých lidí z Česka....

Jako teenagerka žila i tak, že vstala ve tři hodiny ráno a sledovala komentované starty různých raket. Byly mezi nimi i ty z rodiny Falcon, které vyvíjí společnost SpaceX Elona Muska. To ještě Anna...

28. března 2026  9:04

Dusno kolem STAN. Část lidí se s hnutím loučí kvůli sporným projektům

ilustrační snímek

V letošním roce, kdy se konají komunální volby, vyvrcholily v Plzni delší spory mezi lidmi, kteří se hlásí k hnutí STAN. Část z těch, kteří za hnutí kandidovali v minulých komunálních volbách ve...

27. března 2026  13:41

Po více než roce padlo obvinění za smrt policisty na D5, řidičce hrozí až šest let

ilustrační snímek

Bezmála rok a čtvrt po tragické nehodě obvinili kriminalisté třicetiletou řidičku, která smetla autem na dálnici D5 nedaleko Blatnice u Nýřan na Plzeňsku policistu řešícího předchozí havárii a další...

27. března 2026  9:45

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:16

„Raní mě mrtvice." Tady vyrůstala dívka obviněná z terorismu, sousedé jsou v šoku

Premium
Češka, kterou policie obvinila z teroristického útoku, pochází z malé obce na...

V Trpístech na pomezí Plzeňska a Tachovska, vesničce se dvěma stovkami obyvatel, vyrůstala dvacetiletá Anežka Brahová. Policisté ji zatkli a obvinili z terorismu kvůli požáru haly v pardubickém...

26. března 2026  18:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence...

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu...

26. března 2026  13:21

Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie

Club 21 v centru Plzně. (26. března 2026)

Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl umožněný vstup do známého Clubu 21 v centru Plzně. Jaroslav Miko tvrdí, že šlo o diskriminaci, protože...

26. března 2026  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.