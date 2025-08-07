Dva cizince ve věku 28 a 39 let kriminalisté obvinili z obecného ohrožení a poškození cizí věcí. Státní zástupce následně podal na oba muže obžalobu. Jednání u Okresního soudu Plzeň-sever je naplánováno na konec září.
Dvojici hrozí až osmileté tresty vězení.
|
Policie stíhá cizince za prostřelení okna kamionu na D5, hrozí jim až osm let
Incident se stal na konci ledna na dálnici D5 ve směru z Plzně na Rozvadov za sjezdem na Nýřany.
Jakmile bylo BMW jedoucí v levém pruhu na stejné úrovni jako kabina řidiče vedle jedoucího kamionu, spolujezdec se vyklonil z okna a rozbil levé okénko nákladního vozu.
Při incidentu, který zachytila kamera z vozu jedoucím za nimi, se nikomu nic nestalo, řidič kamionu zastavil v odstavném pruhu a zavolal policii.
Jakým způsobem spolujezdec okno kamionu rozbil, se dosud nevyjasnilo. Jednou z verzí je, že použil prak.