Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

  15:26
Před soudem už příští měsíc stanou dva cizinci obvinění ze dvou trestných činů. Letos v lednu podle policie ve vozidle BMW během předjíždění na dálnici D5 rozbili kamionu boční okno. Zřejmě k tomu spolujezdec použil prak. Incident zachytila kamera projíždějícího vozidla.

Dva cizince ve věku 28 a 39 let kriminalisté obvinili z obecného ohrožení a poškození cizí věcí. Státní zástupce následně podal na oba muže obžalobu. Jednání u Okresního soudu Plzeň-sever je naplánováno na konec září.

Dvojici hrozí až osmileté tresty vězení.

Incident se stal na konci ledna na dálnici D5 ve směru z Plzně na Rozvadov za sjezdem na Nýřany.

Jakmile bylo BMW jedoucí v levém pruhu na stejné úrovni jako kabina řidiče vedle jedoucího kamionu, spolujezdec se vyklonil z okna a rozbil levé okénko nákladního vozu.

Při incidentu, který zachytila kamera z vozu jedoucím za nimi, se nikomu nic nestalo, řidič kamionu zastavil v odstavném pruhu a zavolal policii.

Jakým způsobem spolujezdec okno kamionu rozbil, se dosud nevyjasnilo. Jednou z verzí je, že použil prak.

7. srpna 2025  15:26

