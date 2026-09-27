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Sjel z D5 u Mlýnce na Tachovsku do betonového žlabu. Letěl pro něj vrtulník

Autor: ,
  18:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS JčK

Nehoda osobního auta zkomplikovala v neděli odpoledne dopravu na dálnici D5 u Mlýnce na Tachovsku. Řidič se vážně zranil a přiletěl pro něj vrtulník záchranné služby. Kvůli zásahu a vyšetřování je dálnice průjezdná jedním pruhem.

Nehoda se stala okolo 16:30 na 138. kilometru dálnice D5 mezi sjezdy Kateřina a Mlýnec.

„Řidič, ročník 1979, jel s vozidlem Mercedes-Benz po dálnici ve směru jízdy na Prahu. Podle dosud zjištěných skutečností najel z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo těleso dálnice na travnatý pás a poté najel do betonového žlabu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Iva Vršecká.

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