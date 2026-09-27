Nehoda se stala okolo 16:30 na 138. kilometru dálnice D5 mezi sjezdy Kateřina a Mlýnec.
„Řidič, ročník 1979, jel s vozidlem Mercedes-Benz po dálnici ve směru jízdy na Prahu. Podle dosud zjištěných skutečností najel z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo těleso dálnice na travnatý pás a poté najel do betonového žlabu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Iva Vršecká.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz