Končí oprava obchvatu Plzně, stavbu neplánovaně zbrzdila spodní voda

„Cena této osmikilometrové stavby je 278 milionů korun. V současné době jsou na obchvatu Plzně plně průjezdné všechny sjezdy z dálnice D5 i nájezdy na ni, bez omezení bude úsek průjezdný už od 4. září, “ uvedla Tereza Primová z ŘSD.

Martin Liška ze společnosti Strabag řekl, že tunel Valík i úseky pro oba směry od Valíku směrem na Prahu jsou hotové. Práce aktuálně ještě pokračují od rozvadovského portálu tunelu směrem na Německo. Tam se ve čtyřkilometrovém úseku dodělávají nové zádržné systémy zejména kolem mostních pilířů, je to kvůli vyšší bezpečnosti,“ uvedl Liška

Ve směru od Rozvadova začínají omezení ještě před sjezdem na Litice na 80. kilometru dálnice a pokračují až ke 444 metrů dlouhému mostu přes údolí Úhlavy před tunelem Valík. V obou směrech jsou uzavřené levé jízdní pruhy, protože ve středovém dělícím pásu dělníci betonují plochy pro usazení betonových profilů a pevnějších svodidel. Doprava je dočasně kromě pravého pruhu nasměrovaná i do odstavného, aby pro každý směr byly volné dva jízdní pruhy. Rychlost je tam snížená na 80 kilometrů v hodině. „Snížená rychlost je kvůli zajištění bezpečnosti lidí, kteří tam pracují. Čtvrtého září stavbu definitivně opustíme, už se tam nebude pohybovat žádná technika, skončí i omezení,“ slíbil Martin Liška.

Původní plány počítaly s tím, že práce na dálničním obchvatu skončí do konce prázdnin. Jenže když stavbaři odfrézovali horní asfaltové a betonové vrstvy vozovky, na několika místech na ně čekala nepříjemní překvapení. Například přímo v tunelu Valík po odfrézování 7,5 centimetru silné cementobetonové vrstvy odborníci zjistili, že v dilatačních spárách ve spodních vrstvách konstrukce vozovky jsou poruchy, se kterými nikdo nepočítal. Kdyby je neopravili, v krajních situacích by mohlo dojít k většímu pohybu desek v podloží, což by mohlo znamenat i poškození vozovky nad nimi, po které jezdí auta.

Novinkou v tunelu Valík je, že původní betonový povrch tu nahradil asfalt. Stavbaři použili směs, která více tlumí hluk.

Po odfrézování asfaltu ve stoupání od řeky Radbuzy kolem odpočívky Šlovice ve směru na Prahu stavbaři odhalili, že se do konstrukce dálnice tlačí spodní vody. „Muselo se udělat i nové odvodnění, které původně nebylo v projektu, ale pro životnost komunikace bylo nezbytné,“ vysvětlil Martin Liška ze společnosti Strabag, proč práce na opravě dálničního obchvatu Plzně budou trvat asi o dva týdny déle.

Celkem stavbaři na osmikilometrovém úseku dálnice odfrézovali 75 tisíc tun materiálu, přibližně stejné množství v podobě nových živičných směsí tam zase použili. Celková plocha je 200 tisíc metrů čtverečných.

Opravu komunikace využili dálničáři k výměně čidel ve vozovce, která mimo jiné počítají i auta. Jen tunelem Valík denně projede kolem 30 tisíc vozidel.