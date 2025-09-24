Za střelbu na kamion dostali cizinci podmínky. Jeden z nich ze síně naštvaně odešel

,
  11:14
Samosoudce Okresního soudu Plzeň-sever potrestal dva cizince, kteří podle jeho závěru letos v lednu na dálnici D5 vystřelili neznámým předmětem při předjíždění na kamion a rozbili mu okno u dveří řidiče. Oba muži si vyslechli podmínku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Samosoudce Václav Buřič uznal dvojici vinnou z obecného ohrožení. Rozsudek však není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůty na odvolání.

Osmadvacetiletý Volodymyr Bilykivskyi, který střílel na kamion, si vyslechl trest odnětí svobody v délce tří let podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let.

Devětatřicetiletý Viktor Rikel, který seděl za volantem BMW, dostal stejný trest na zkušební dobu čtyř let. Dále nesmí po dobu čtyř let řídit motorová vozidla.

Oba cizinci musí společně uhradit společnosti, které vznikla škoda na kamionu, částku ve výši 16 tisíc korun. Cizincům hrozilo od tří do osmi let.

Rikel nebyl s rozsudkem vůbec spokojený. Samosoudce, který podrobně odůvodňoval verdikt, ho několikrát musel napomenout, že ruší. Rikel nakonec řekl, že to nehodlá poslouchat, a naštvaně odešel ze soudní síně.

28. ledna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle státní zástupkyně Lenky Kocurové je díky kamerovému záznamu jasně prokázané, že čin spáchali. „Na záznamu je bez jakýchkoliv pochybností jednoznačně zachyceno, že spolujezdec BMW vystrkuje z okna ruku, v ruce drží neznámý předmět, přičemž je vidět, jak se předmět vymrští směrem k vozidlu řízeným poškozeným. Způsob vymrštění odpovídá užití praku nebo obdobného předmětu,“ popsala v závěrečné řeči žalobkyně.

Za obecné ohrožení pro spolujezdce, který střílel a dopustil se tak výrazně vyšší míry společenské škodlivosti než řidič, navrhla tříletý pobyt ve věznici. Pro šoféra pětiletou podmínku a zákaz řízení všech vozidel na 30 měsíců. „Na něj lze ještě působit alternativním trestem. Oba doposud byli trestně bezúhonní, což je polehčující okolnost,“ odůvodnila výši trestu Kocurová.

Naopak obhájce je toho názoru, že trestná činnost prokázána nebyla. „Dívali jsme se na záznam, žádný prak jsem na něm neviděl. Viděl jsem pouze vysunutou pravou ruku. Ten moment trval jednu až dvě sekundy. Vytvořila se nějaká hypotéza a té se chce věřit. Mám za to, že svědci vypovídali podle toho, co někde slyšeli nebo si přečetli. Kdo z nás vozí v autě prak?“ ptal se obhájce, který navrhoval zproštění viny z důvodů pochybností.

Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci u soudu. Svědkyně viděla prak

Incident se odehrál 27. ledna zhruba půl hodiny po poledni na 98. kilometru dálnice D5 nedaleko Blatnice ve směru od Plzně na Rozvadov.

Viktor Rikel seděl za volantem BMW a vedle něj Volodymyr Bilykivskyi. „Rikel přijel zleva ke kamionu, který jel rychlostí 90 km za hodinu, najel blíže ke středové čáře a přibrzdil na úroveň dvaapadesátiletého řidiče nákladního vozidla. Bilykivskyi vystrčil ruku z okna a neznámým předmětem rozbil okno u řidiče,“ popsala žalobkyně.

Šofér kamionu začal okamžitě brzdit a následně zastavil v odstavném pruhu. Řidiči dalších kamionů a osobních vozidel, kteří jeli za ním, zareagovali na situaci, začali také brzdit a mohlo tak podle žalobkyně dojít k hromadné nehodě.

Policie už ví, kdo rozbil okénko kamionu na dálnici. Možná střílel z praku

Obžalovaný Rikel tvrdí, že nic na kamion neházeli. „V autě jsem neměl ani zbraň, ani prak. Když jsme chtěli kamion předjet, rychle vybočil. Takové chování mně vadilo, jen jsem na něj troubil, stejně reagovali i další řidiči. Nevím, proč se okno rozbilo,“ hájil se šofér BMW.

Stejně vypovídal i jeho spolujezdec. „Žádného trestného činu jsem se nedopustil, nic jsem neudělal. Jen jsem vystrčil ruku z okénka a ukázal jsem prostředníček. Ale nic jsem v ruce nedržel. Svým gestem jsem žádné okno nepoškodil ani jsem neviděl, že by se vysypalo sklo. Mohl od projíždějících aut odlétnout kámen,“ nastínil Bilykivskyi.

Oba obžalovaní cizinci dlouhodobě žijí v České republice. Shodně tvrdí, že řidič kamionu, kterého předjížděli, je ohrozil na životě. Podle nich jezdil z jedné strany na druhou a v jednom případě nezapnul směrová světla.

Šofér kamionu odmítl, že by někoho svoji jízdou ohrozil. „Předjížděl jsem nákladní auta, postupně. Předjel jsem jedno a zařadil se zpět do pravého pruhu. Pak druhé. Vedle mě jelo nějaké auto, ani nevím, co to bylo. Najednou jsem měl po nějaké ráně vysypané okno. Všiml jsem si části stříbrného BMW,“ popsal šofér.

Zastal se ho i svědek, který jel s nákladním autem za ním. Podle něj se řidič BMW choval jak psychopat. „Jel rychlostí 120 km za hodinu a kamion, který předjížděl jinou soupravu, ho prostě zbrzdil, a to ho natolik vytočilo, že vystřelil. Ať si říká, kdo chce, co chce, prostě vystřelil z praku. Viděli jsme to s manželkou z bezprostřední blízkosti,“ tvrdí muž, který vše zachytil na kameru. Podle něj řidič kamionu neudělal žádnou chybu a svoji jízdou nikoho neohrozil. „Byl to prak, viděla jsem gumu,“ je si jistá jeho manželka.

22. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Dva muži z Ukrajiny, Viktor Rikel (vpravo) a Volodymyr Bilykivskyi u Okresního soudu Plzeň-sever. Podle žalobkyně rozbili kamionu za jízdy na D5 neznámým předmětem okno. (24. září 2025)
Dva muži z Ukrajiny, Viktor Rikel (vpravo) a Volodymyr Bilykivskyi u Okresního soudu Plzeň-sever. Podle žalobkyně rozbili kamionu za jízdy na D5 neznámým předmětem okno. (24. září 2025)
Spolujezdec osobního vozu prostřelil okno kamionu
Dva cizinci stanuli na lavici obžalovaných Okresního soudu Plzeň-sever. Letos v lednu na dálnici D5 rozbili za jízdy kamionu okno. Vpravo Viktor Rikel, vedle něj Volodymyr Bilykivskyi. (22. září 2025)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Označení vlastizrádce či nacistické prase, k tomu pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam ve středu dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik...

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Za střelbu na kamion dostali cizinci podmínky. Jeden z nich ze síně naštvaně odešel

Samosoudce Okresního soudu Plzeň-sever potrestal dva cizince, kteří podle jeho závěru letos v lednu na dálnici D5 vystřelili neznámým předmětem při předjíždění na kamion a rozbili mu okno u dveří...

24. září 2025  11:14

Pediatričky z Doubravky na ulici neskončí, budou ordinovat v objektu radnice

Ještě v červenci hrozilo, že tři dětské praktické lékařky ordinující na poliklinice v Plzni na Doubravce nebudou mít kde pečovat o pacienty. Přístavba polikliniky, ve které mají své ordinace, se...

24. září 2025  9:34

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Ufiknu ti hlavu, psal Fialovi. Za výhrůžky i proruské komentáře dostal muž podmínku

Za výhrůžky premiérovi a desítky proruských komentářů na sociálních sítích potrestala samosoudkyně pětačtyřicetiletého Michala M. z Plzeňska podmíněným trestem v délce devíti měsíců a zkušební dobou...

23. září 2025  16:51

Výbuch za letu, nebo požár po nárazu? Odborníci vyšetřují pád stroje na Plzeňsku

V šestimístném letadle, které v pondělí odpoledne spadlo nedaleko Balkové na Plzeňsku, nebyl kromě pilota nikdo další. Potvrdila to policie i experti z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých...

23. září 2025  9:59,  aktualizováno  15:24

V posílení bezpečnosti musíme zabrat, apeluje volební jednička STAN Opltová

Poslankyně a zároveň starostka Kozolup Michaela Opltová vede v Plzeňském kraji do říjnových voleb do Sněmovny kandidáty STAN. Opltová je členkou poslaneckého výboru pro bezpečnost a tvrdí, že právě v...

23. září 2025  9:31

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...

22. září 2025  16:27,  aktualizováno  19:07

Muž v plzeňské firmě se vážně zranil u soustruhu, stroj mu amputoval ruku

Vážný pracovní úraz se stal minulý týden muži v plzeňské firmě. Při práci na soustruhu přišel o část ruky. Případem se zabývají policisté.

22. září 2025  16:26

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:19

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadovku z Plzně na Vary

Obří jeřáb usadil v noci na pondělí konstrukci historického svařovaného Faltusova mostu přes výpadovku na Karlovy Vary u Chotíkova. Téměř stoletá konstrukce, která pochází z areálu plzeňské Škodovky,...

22. září 2025  12:47

Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Vážná dopravní nehoda uzavřela v pondělí časně ráno silnici z Plzně na Folmavu u České Kubice. Řidič kamionu tam sjel do příkopu a s kolosem se přetočil na bok. Podle policie se vyhýbal...

22. září 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.