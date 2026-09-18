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Pět kilometrů nového povrchu za pět dní. Betonáři na D5 nepolevují ani v noci

Petr Ježek
  15:58
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)

Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
13 fotografií
V pondělí nastartovali muži pracující na rekonstrukci 10 kilometrů D5 mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou Hutí finišery, které pokládají novou vozovku na dálnici. Od té doby se stroje nezastavily. Při pokládce nové cementobetonové vozovky jedou stroje na místě i betonárna nonstop, lidé se střídají po 12 hodinách.

V sobotu by se stroje i lidé měli zastavit, za nimi bude pět kilometrů nově vybetonované dálnice. První auta by ještě s částečnými omezeními mohla vjet na rekonstruovaný úsek zhruba za měsíc.

Kompletně bez omezení bude 10 kilometrů dálnice ve směru do vnitrozemí na pomezí Tachovska a severního Plzeňska průjezdných v polovině listopadu.

Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
Dělníci pokládají nový asfalt na D5 nepřetržitě. (18. září)
13 fotografií

Tomáš Hnojský ze stavební společnosti Mi-Roads potvrdil, že se na stavbě pracuje nepřetržitě. „Od pondělí pokládáme cementobetonový kryt v délce pěti kilometrů, od kilometru 100 ke kilometru 105. Jede se kontinuálně 24 hodin denně. Kdybychom pracovali v klasických 12hodinových směnách, za jednu bychom položili kryt v délce 500 metrů. Když se chlapi točí po 12 hodinách, směny se střídají v šest ráno a v šest večer, za den zvládneme kilometrový úsek,“ vysvětlil Tomáš Hnojský.

Aktuální betonování přirovnává k výrobě nekonečného pásu. Čím je výroba plynulejší, bez zastavení a navazování, může to zvýšit kvalitu. Nevznikají například spáry navíc v místech, kde stroje jeden den skončí a druhý den ráno s pokládkou pokračují.

Podle Hnojského je kontinuální pokládka rychlejší než klasický postup, ale náročnější nejen na logistiku. „Potřebujete lidi ochotné pracovat i v noci, prostor musíte mít dobře nasvícený, přes noc musí jet betonárna, musíte mít zajištěné její nepřetržité zásobování kamenivem i cementem. Kousek od Ostrova máme postavenou vlastní mobilní betonárnu, která jede podle našich potřeb. Výhoda je i v tom, že při nepřetržité pokládce nemusíte v šest večer stroje zastavit a důkladně umýt, aby ráno mohly pokračovat tam, kde skončily o den dříve,“ řekl Hnojský.

VIDEO: Silničáři opravují vyboulenou D5, čekají na certifikovaný beton

Tuhnoucí beton velké pily prořezávají na čtverce o straně šesti metrů, do spár se pak vkládá guma a vše zalévá speciální hmotou. To zajistí řidičům klidnější jízdu a betonu prostor pro zvětšování a smršťování podle změn teplot, aby se beton nevyboulil, což se v minulosti na dálnici mezi Sulkovem a Rozvadovem stalo několikrát.

Zhruba 30 let starý betonový povrch začali v pondělí frézovat dělníci ještě na šestikilometrovém úseku D5 mezi Nýřany a Sulkovem. Teď dělají směr do vnitrozemí, na jaře budou pokračovat opačným směrem.
V opravovaných úsecích je doprava obousměrně svedená do volné poloviny dálnici, pro směr k hranici jsou vždy dva jízdní pruhy, na Prahu se jezdí v jednom. Oddělené jsou betonovými zábranami.

Porouchaný kamion i karamboly

Ve středu ale dálnici D5 právě v těchto úsecích ochromily dvě mimořádnosti. Nejprve se na 103. kilometru D5 u Heřmanovy Huti porouchal kamion jedoucí směrem do vnitrozemí a nebylo ho kudy objet. Policie v podvečer dálnici ve směru na Prahu uzavřela, dopravu odkláněla po silnici na Stříbro. Až po odtažení kamionu mohli policisté provoz obnovit.

Ale ne na dlouho. Po osmé hodině večer dvě nehody mezi Sulkovem a Nýřany kompletně ochromily provoz směrem na Německo. Než policisté stačili dálnici uzavřít, úsek byl plný aut a ta tam zůstala uvězněná přes dvě hodiny.

Podle policie řidičku fabie překvapil výmol v dálnici. Nejprve strhla volant doleva a narazila do betonových svodidel, pak otočila volantem na druhou stranu a smetla značku vedle dálnice. Auto se zastavilo v příkopu. Nedaleko od něj odstavil řidič octavii na kraj dálnice a šel zjistit, jestli v nabouraném autě není někdo zraněný. Krátce nato do octavie narazila dacia řízená opilou řidičkou, kterou zastavil náraz do středových betonových svodidel.

“Orientační dechová zkouška na alkohol vyšla u řidičky dacie s výsledkem přes dvě promile. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a následně byla převezena k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. Ostatní účastníci měli dechové zkoušky negativní,“ řekla plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová. Oba karamboly se obešly bez zranění.

Záchranné složky k nehodám musely najíždět po dálnici v protisměru, naštěstí nabouraná auta byla asi jen 300 metrů od výjezdu z dálnice na Nýřany. Auta, která k nehodě přijížděla ve stejném směru, zůstala stát za nabouranými vozy. Od Sulkova se k nabouraným vozům záchranáři neměli šanci dostat, protože řidiči uvázlí v koloně v zúžené části dálnice neměli prostor pro vytvoření záchranářské uličky.

Odstavný pruh je tam určený pro jízdu kamionů, autobusů a širokých vozidel, vedle nich je zúžený pruh pro osobní auta. Pak následují betonová svodidla a za nimi je jeden pruh pro dopravu jedoucí opačným směrem. „Řidiči by se měli snažit co nejvíce vytvořit prostor pro záchranářskou uličku. Když to například kvůli zúžení není možné, musejí auta zůstat stát a složky IZS si musejí poradit jinak, i použít jízdu v protisměru k místu události,“ vysvětlili policisté.

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