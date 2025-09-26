Na kole z Plzně do Prahy. Finišuje dostavba cyklostezky mezi Plzní a Chrástem

Petr Ježek
  14:14
Cyklistům a chodcům se v průběhu října otevře poslední úsek stezky mezi Plzní a Chrástem, která nahradila zrušenou železniční trať. Stavební firma finišuje s napojením nové cesty na roky používanou páteřní cyklostezku z centra Plzně na Rokycansko a dál do Prahy.
Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.

Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
14 fotografií

Zhruba 200 metrů dlouhý úsek od podjezdů pod železniční tratí k dočasnému konci stezky nad řekou Berounkou předělává stavební firma od poloviny července. V týdnu dělníci asfaltovali novou stezku pro cyklisty a vyznavače inline bruslí i pásem ze zámkové dlažby oddělenou stezku pro pěší.

„Místo se výrazně změnilo. Namísto původního prudkého stoupání je tu nově pozvolný nájezd. To si vyžádalo poměrně velké zemní práce, odtěžený materiál odvážely desítky plně naložených nákladních vozidel,“ řekl Milan Hacker z vedení společnosti Roadfin stavby.

Poslední terénní překážka na cyklostezce mezi Chrástem a Plzní zmizí do podzimu

Ještě na začátku července si cyklisté jízdu z Plzně do Chrástu po cyklostezce „zpestřovali“ prudkým výjezdem po dočasné cestě vysypané hrubým štěrkem. Těsně před zahájením stavby tam jel i starší cyklista na silničním kolem. Ten bicykl do prudkého kopce raději tlačil, nasedal na něj až v místě, kde začínal asfalt.

„Takhle to dělám pokaždé. Nechci silničku píchnout v ostrém štěrku. Už aby to bylo komplet hotové, stezka po bývalé trati je parádní,“ liboval si muž ve žlutém dresu s logem Tour de France.

Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
Práce na cyklostezce mezi Plzní a Chrástem finišují. Hotovo má být v říjnu.
14 fotografií

Až po dokončení stavby začne sloužit nový kus stezky veřejnosti, žádné sesedání už nebude zapotřebí. Nová stezka je napojená na původní cestu něčím, co vzdáleně připomíná maličký kruhový objezd se středem v podobě kapky. Stoupání je pozvolné, stezku lemují příkopy s odvodněním.

„Stavba za téměř 5,4 milionu korun včetně DPH je posledním úsekem, který propojí železniční stezku se stávajícími cyklistickými komunikacemi a naváže na nedávno otevřený úsek do Chrástu. Jeho kratší část stavělo město Plzeň, další navazující úsek až do Chrástu pak Plzeňský kraj. Hotovo by mělo být letos v říjnu,“ řekla v červnu mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.

I když je kvůli stavbě komunikace uzavřená od železničního podjezdu až na konec předělávaného úseku, podle lidí ze stavby stejně mnoho pěších a cyklistů zákazy každý den ignoruje.

Stezka pro cyklisty a pěší na zaniklé trati u Plzně je už téměř hotová

Po stezce z Plzně do Chrástu, která nahradila železniční trať, jezdí cyklisté od loňského roku. Nejdřív kraj otevřel zhruba šestikilometrový úsek z Chrástu kolem Bukovce na Chlumek s propojením na původní cestu nad železniční tratí. Zatímco kraj budoval tři metry širokou stezku, město ve svém 1,2 kilometru dlouhém úseku otevřeném v závěru loňského roku využilo celou šestimetrovou šířku bývalé trati.

Posledních 200 metrů dodělává stejná stavební firma, jako předchozí úseky. „S posledními asi 200 metry se čekalo a bylo nutné upravit původní projekt, aby zde v budoucnu mohl vzniknout ještě odpočinkový prostor s posezením i dětský pumptrack, a nebylo nutno cyklostezku předělávat,“ podotkl v červnu náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Na louce vedle dodělávaného úseku cyklostezky připravuje městský obvod Plzeň 4 zázemí s občerstvením nazývané Posed. Bude tu venkovní posezení, vyhlídka a pumptrack pro děti, v projektu se počítá s odpočinkovou plochou i místem pro pikniky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

Na kole z Plzně do Prahy. Finišuje dostavba cyklostezky mezi Plzní a Chrástem

Cyklistům a chodcům se v průběhu října otevře poslední úsek stezky mezi Plzní a Chrástem, která nahradila zrušenou železniční trať. Stavební firma finišuje s napojením nové cesty na roky používanou...

26. září 2025  14:14

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:11

Ze sklepa vynesli bezvládného seniora. Hasiči prověřují otravu při pálení alkoholu

V rodinném domě v Plané u Mariánských Lázní zasahují od pátečního rána hasiči i zdravotníci. Ze sklepa domu vynesli sedmasedmdesátiletého muže s poruchou vědomí. Je možné, že se nadýchal alkoholových...

26. září 2025  11:59

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...

25. září 2025  17:41

Unikátní naleziště vydalo stovky keltských mincí, lokalitu archeologové tají

Vše začalo malou keltskou mincí nepravidelného oválného tvaru o velikosti 12 na 15 milimetrů. Na přísně utajené lokalitě severního Plzeňska ji před několika lety objevil amatérský archeolog. Nejprve...

25. září 2025  17:04

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

25. září 2025  13:14

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:30

Problém s byty lze řešit rychle, pozemky má stát, říká krajská jednička SPD

Jednička kandidátky SPD v Plzeňském kraji Marie Pošarová věří, že se jí podaří obhájit poslanecký mandát. Zasedá v zastupitelstvu Klatov, loni obhájila post v krajském zastupitelstvu. „Naší prioritou...

25. září 2025  11:02

V Domažlicích kvůli kauzám odvolali z rady exstarostu Macha

Domažlické zastupitelstvo odvolalo z rady města bývalého starostu Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice). Důvodem je jeho obvinění v kauzách Kulturního centra Plzeňského kraje a rekonstrukce...

24. září 2025  18:09,  aktualizováno  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.