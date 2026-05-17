V Plzeňském kraji vyjely cyklobusy, nově míří z Tachova do Bavorska

Autor:
  8:35
Se začátkem května oficiálně odstartoval provoz cyklobusů v Plzeňském kraji. Společnost POVED, která je regionálním koordinátorem veřejné dopravy, připravila pro letošní rok na 15 linkách přepravu kol autobusy. Na nejvytíženějších trasách je za autobus připojovaný speciální vlek, na který se vejde 22 kol, u méně využívaných linek mají autobusy na zadním čele namontovaný držák s pěti nosiči.

V sobotu vyjedou tradiční cyklobusy z Plzně. | foto: Arriva

„Absolutní novinkou je mezinárodní linka do Německa na trase Tachov Bärnau Tirschenreuth. Ta poprvé vyjela 14. června a jezdit bude celoročně. Víkendové spoje budou až do poloviny října zajišťované cyklobusem,“ upozornil manažer pro linkovou dopravu společnosti POVED Martin Fencl.

Na tuto novou linku dopravce nasazuje částečně nízkopodlažní autobus pro až 77 cestujících. Pro cyklobusové spoje má autobus držák pro převoz až pěti kol. Provoz hradí kraj, finančně se na něm podílejí ještě město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth.

Ve všedních dnech jezdí každý den tři spoje jen na zkrácené trase Tachov – Světce – Bärnau a zpět, o víkendech budou všechny tři páry spojů prodloužené až do německého Tirschenreuthu. Fencl upozornil, že na lince platí běžný krajský tarif jízdného včetně jízdenek Turista Plzeňskem a Bavorskem.

Trasy cyklobusů v roce 2026

  • Linka 764: Tachov – Bärnau – Tirschenreuth
  • Linka 983: Klatovy – Čachrov – Gerlova Huť – Železná Ruda – Arber Bergbahn – Talstation – Bodenmais
  • Linka 520: Furth im Wald – Domažlice – Čerchov – Waldmünchen
  • Linka 981: Domažlice – Klatovy – Prášily – Kvilda
  • Linka 649: Plzeň – Horšovský Týn – Bělá nad Radbuzou – Přimda
  • Linka 447: Plzeň – Spálené Poříčí – Věšín – Teslíny
  • Linka 462: Plzeň – Sušice – Horská Kvilda – Kvilda
  • Linka 423: Plzeň – Přeštice – Klatovy – Čachrov
  • Linka 322: Plzeň – Dolní Bělá – Manětín – Nečtiny
  • Linka 762: Planá – Tachov – Stará Knížecí Huť
  • Linka 972: Železná Ruda – Prášily – Hartmanice – Sušice
  • Linka 974: Sušice – Kašperské Hory – Srní – Modrava – Kvilda
  • Linka 975: Sušice – Kašperské Hory – Stachy
  • Linka 979: Železná Ruda – Prášily – Modrava – Kvilda
  • Linka 980: Horská Kvilda – Kvilda – Bučina

Většina cyklobusů jezdí od 1. května do poloviny října o víkendech a státních svátcích, zejména na Šumavě jezdí řada cyklobusů o letních prázdninách každý den.

Druhou letošní novinkou, která pomůže milovníkům cyklistiky k dopravě do zajímavých oblastí, bude od poloviny června cyklobus z Plané přes Tachov do Staré Knížecí Huti. Jezdit bude jen o víkendech a svátcích, autobus umožňující přepravu kol bude nasazený jen na ranní spoj. Navazuje na vlaky přijíždějící do Plané od Plzně i Chebu.

Cyklobusy v kraji vozí vyznavače cyklistiky do Brd, po Šumavě i do Českého lesa. Výjimkou je pak linka na severní Plzeňsko do oblasti řeky Střely, kterou se vinou hned tři různé cyklotrasy s názvem Baroko, které přivedou cyklisty k historickým památkám i místům s úžasnými výhledy do tamní krajiny.

Martin Fencl doporučuje cykloturistům, aby si předem koupili jízdenky v aplikaci Virtuální Plzeňská karta na konkrétní spoj.

„V mobilní aplikaci si při nákupu jízdenky můžete zarezervovat i místo pro vaše jízdní kolo v cyklobusu. Budete tak mít jistotu, že nezůstanete s kolem stát na zastávce. Rezervace místa pro jízdní kolo je zdarma. Jízdenka pro kolo stojí 20 korun, ta má platnost čtyři hodiny. V případě nákupu jízdenky pro kolo za 40 korun je platnost 24 hodin. Jízdenku pro kolo lze uplatnit pro přepravu kola jak v cyklobusu, tak i ve vlaku,“ vysvětlil Martin Fencl.

17. května 2026  8:35

16. května 2026  15:41

16. května 2026  6:22

15. května 2026  15:44

15. května 2026  12:15

15. května 2026  9:33

14. května 2026  17:52,  aktualizováno  15. 5. 6:38

14. května 2026  15:18

14. května 2026  13:04

14. května 2026  12:28

14. května 2026  9:57

14. května 2026  9:01

