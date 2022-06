Cyklotrasy bez chodců. Plzeň hledá, jak zlepšit podmínky pro cyklistiku

Vyrostou nové úseky stezek Letos vznikne v Plzni za 60 milionů šest nových úseků cyklostezek nebo cyklotras, přibude 200 stojanů na kola. Zhruba po deseti milionech půjde do šesti cyklistických linií. Ve dvou případech do takzvaných greenways, což jsou hlavní cyklistické magistrály podél řek. Letos to bude v Doudlevcích podél Radbuzy k Malostranské ulici a z Křimic do Malesic podél Mže. Další povedou podél Vejprnického potoka, mezi zoo a lávkou přes Mži, na Bílé Hoře a poslední propojí Újezd a Červený Hrádek. Nejdelším letošním úsekem bude propojení Křimic s Malesicemi.