Plzeň truchlí, oblíbený učitel a psycholog Václav Holeček nepřežil drama u přehrady

Ve věku 73 let zemřel Václav Holeček, učitel, psycholog a vědec. | foto: Archiv rodiny Václava Holečka

Václav Holeček téměř celý svůj profesní život strávil jako učitel, tajemník, ale i zástupce vedoucí katedry psychologie na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zde připravoval nejen budoucí učitele psychologie, ale i učitele ostatních předmětů nebo výchovné poradce.

„Jeho smrt byla pro nás naprostým šokem,“ říká Věra Kosíková, kolegyně Václava Holečka, která s ním dlouhá léta seděla v kanceláři. „Vašek byl úžasně vstřícný, ochotný, nikdy nikoho neodehnal. Kdokoli něco potřeboval, první cesta byla za Vaškem, radil kolegům i s výzkumy, na katedře byl vnímán jako stmelovač,“ líčí Kosíková.

Celá jeho rodina, tedy manželka i děti jsou učitelé. „Lásku k učitelství přenesli s manželkou i na své děti, učitelské prostředí ho naprosto formovalo, problematika vzdělávání byla jeho hlavním tématem,“ vzpomíná Kosíková.

Václav Holeček vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a následně nastoupil jako učitel matematiky na gymnáziu ve Stříbře. „Jeho studenti ho milovali, po maturitě dělali pravidelně srazy a vždy ho tam zvali. Měl je strašně rád, i oni byli strašně pyšní, že jim Vašek dělal třídního učitele. Vztah s nimi přetrval desetiletí až dosud,“ pokračuje Kosíková.

Tehdejší ředitel gymnázia objevil Holečkovo kvality a doporučil ho ke studiu psychologie a výsledkem bylo jeho následné působení na Pedagogické fakultě v Plzni.

„Psychologii nakonec dokázal s matematikou skloubit, protože se mu například hodily při výzkumu statistické výpočty,“ líčí Kosíková.

Vladimíra Lovasová, která s Václavem Holečkem léta pracovala na lince důvěry, připomněla, že uměl výborně jednat s rodiči studentů, když nastal nějaký problém.

Spřízněné duše měl všude

Václav Holeček je také autorem několika knih. „Kdyby učitelé znali a používali alespoň některé poznatky aplikované psychologie, žili by bohatěji uvnitř, byli by spokojenější ve svém soukromém životě a též ve třídách, sborovnách či školních kabinetech by vládla větší pohoda...,“ napsal ve své knize Psychologie v učitelské praxi, kde podle Kosíkové velmi srozumitelně a názorně dokázal pomoci učitelům v jejich práci.

Pro svou přátelskou povahu bude podle ní chybět nejen kolegům na katedře, ale i na fakultě a na jiných pracovištích univerzity, protože měl spřízněné duše všude.

Kromě toho, že byl výborným člověkem, kolegou a odborníkem, byl i příkladným manželem, otcem a dědečkem. „Silně vnímal roli prarodiče, miloval svoje vnoučata. Proto před několika lety zredukoval svoje profesní povinnosti s cílem, že se budou s manželkou na rodném statku na Radnicku ještě více vnoučatům věnovat,“ vypráví jeho kolegyně. „O to větší ztráta to je,“ posteskla si.

Rozloučení s Václavem Holečkem se uskuteční v pátek 13. června ve 14 hodin ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově v Plzni.