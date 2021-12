Vánoční návštěvy oddělí od klientů domova seniorů plexisklo

Zařízení, které patří pod Městský ústav sociálních služeb (MÚSS) a je největším pobytovým zařízením pro seniory v Plzni, díky tomu umožní předvánoční setkání příbuzných.

„Obětovali jsme terapeutickou místnost, kde terapie pro nedostatek personálu nemůžeme vykonávat, a dali jsme uživatelům našeho zařízení a jejich blízkým předčasný vánoční dárek v podobě návštěvní místnosti. Je vybavena z obou stran mikrofony a reproduktory a je k dispozici všem uživatelům, kteří nejsou upoutáni na lůžko,“ vysvětlil ředitel MÚSS Vladimír Chuchler. Návštěvy se musejí pro využití místnosti předem objednat.

Náměstkyně primátora pro sociální oblast Eliška Bartáková (ANO) uvedla, že všechny pobytové služby se jako před rokem potýkají s tím, jak co nejlépe ochránit zdraví klientů zejména eliminací kontaktů zvenku na minimum a zároveň umožnit rodinám v předvánočním čase kontakt s příbuznými. „Není to vůbec jednoduché,“ tvrdí náměstkyně.

Návštěvy mohou přijít k lůžku

V případě klientů upoutaných na lůžko při dodržení epidemiologických opatření může rodina přijít na návštěvu až k lůžku. „Protože to je jediná možnost, je se s klienty mohou setkat. Pochopitelně musejí předložit doklad o očkování nebo testování. Navíc návštěvy dostanou nové respirátory, aby byla jistota, že budou dobře fungovat, a při odchodu ho odevzdají, aby nebyl použitý znovu. Návštěvy se po budově musejí pohybovat tak, aby se pokud možno s dalšími lidmi nepotkaly. Víc už to ohlídat nelze,“ uvedla vedoucí sociálního odboru magistrátu Alena Hynková.

V dalších pobytových zařízeních jsou pro setkávání klientů s blízkými vyhrazeny místnosti, kde platí přísná hygienická pravidla. Hynková řekla, že se všude zaměstnanci snaží udržet před Vánocemi možnost návštěv. „Pro staré lidi je sociální kontakt velmi důležitý,“ zdůraznila.

Čtyřlístek, kde jsou téměř tři stovky klientů, se v souvislosti s covidem-19 potýkal s velkým nedostatkem personálu. V kritickém období se podle Hynkové jejich počet propadl na zhruba třetinu. Svou roli sehrálo i to, že některé pracovnice musely být v karanténě s dětmi, které se nakazily. „Když bylo nejhůř, zafungovala spolupráce se Střední odbornou a Vyšší zdravotnickou školou. K výpomoci se samo přihlásilo jedenáct studentek a ty zachránily provoz v adventním čase,“ popsala Hynková. Upozornila, že zaměstnanci pobytových sociálních zařízení jsou delší čas na pokraji svých sil. „Jsou neskutečně unavení, vyřízení. Město jim musí jen děkovat za práci, kterou odvádějí,“ zdůraznila.

Nedostatek zaměstnanců patřil k důvodům, proč byl vyhlášen zákaz návštěv v plzeňském Domově svatého Jiří, který spadá pod Charitu.

„Protože nákazu nosily děti ze škol, měli jsme nakažený personál, skončilo nám několik lidí v izolaci. Museli jsme udělat organizační opatření, abychom to přečkali a nemuseli volat na pomoc armádu,“ prohlásil ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec. Klienti mají možnost se setkávat s blízkými mimo budovu zařízení. „Mohou se projít, pokud to jde. Týden nebo dva to budeme chtít držet. Pak uvidíme, jak se situace vyvine,“ domnívá se ředitel. Tvrdí, že schopni pohybu s chodítkem nebo pomocí jiného člověka jsou skoro všichni klienti.

Věkový průměr klientů je podle Janouškovce 88 let, a je proto důležité maximálně dbát na hygienická opatření. Připomenul, že loni bylo při testování zjištěno, že ze 70 lidí bylo 45 pozitivních. Dnes má většina klientů za sebou očkování i třetí dávkou.

Musí prokázat bezinfekčnost

Ředitelka domova pro seniory ve Vlčicích u Blovic Eva Herinková řekla, že návštěvy klientů se musejí objednávat a doložit bezinfekčnost a po celou dobu návštěvy nesmí sundat respirátor. „Pak je pouštíme k jejich příbuzným na pokoj,“ prohlásila. Podle Herinkové zatím v domově problém v důsledku nákazy klientů nebo personálu řešit nemusejí. Před rokem v prosinci se v domově ve Vlčicích, kde je nyní 53 klientů, nákaza rozšířila tak, že bylo nutné zařízení zavřít. S provozem pomáhali vojáci.

Náměstek hejtmanky pro sociální oblast Rudolf Špoták (Piráti) řekl, že v krajských pobytových sociálních zařízeních je návštěvní režim nastavovaný individuálně podle situace v místě. „V některých domovech pro seniory, například v jednom na Tachovsku, jsou návštěvy zakázané a možné jsou pouze ve výjimečných a krajně naléhavých případech. Obecně se režim ve většině pobytových zařízeních vrací do podoby vyzkoušené už loni nebo na jaře, kdy byly zřízené návštěvní místnosti, kde se klienti potkávali s rodinou tak, aby návštěvy nebyly v kontaktu s dalšími klienty,“ popsal Špoták. Pokud to prý bude jen trochu možné, bude se vedení domovů pro seniory snažit možnost návštěv v adventním období udržet. „Protože návštěvy k Vánocům patří,“ konstatoval.