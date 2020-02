Soud potrestal podmínkou šoféra čtyřkolky, který na farmáře vytáhl zbraň

René Bárta byl obžalovaný z vydírání se zbraní. Soud ho uznal vinným a uložil mu podmíněný trest na 2,5 roku s tříletou zkušební lhůtou. Dále propadnutí zbraně státu a v případě odsouzení za úmyslný trestný čin to pro obžalovaného znamená, že přijde i o zbrojní průkaz.

Verdikt je pravomocný. Řidiči čtyřkolky hrozilo až osm let za mřížemi.

Ten od počátku tvrdil, že se jen bránil, protože zemědělec použil proti jezdcům u Semošic auto jako zbraň. „Není to tak, že já bych narazil do auta, ale on do mě. Chtěl pak na mě vystartovat. Bránil jsem se legálně drženou zbraní, bylo to jen na zastrašení. Nebyla nabitá,“ hájil se.



Dvaapadesátiletý zemědělec u soudu popisoval, jak při krmení zvěře slyšel v lese motory, a pak proti němu vyjela skupina na čtyřkolkách. Bárta, který u něj zastavil, pak najel čtyřkolkou před něj a oházel mu auto blátem a kaménky.

„Chtěl jsem vystoupit, ale stačil jsem jen otevřít dveře. Oběhl auto a mířil na mě svou pistolí,“ řekl u soudu svědek. „Ty kryple, vylez ven, já tě sejmu,“ křičel podle státní zástupkyně na svědka obžalovaný.

I když obžalovaný tvrdil, že je nevinný, soudci mu neuvěřili. Jako jeden z důkazů měli soudci k dispozici video z přilby jednoho z jezdců na čtyřkolkách, který se loni v únorů jízdy zúčastnil.

I když nebyl přímo u konfliktu, při kterém Bárta vytáhl zbraň, záběry dokumentovaly, jak parta na strojích jezdila po lese i po poli.

