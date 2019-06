ČSAD Plzeň má zaplatit miliony za neodjeté spoje, dopravci chybí řidiči

ČSAD ze skupiny Z-Group Zdeňka Zemka slibuje, že dopravu zajistí, ale jestli tomu opravdu tak bude, ukáže čas. Kraj totiž zažívá přechodné období. V červnu příštího roku má ČSAD nahradit firma Arriva, která vyjede s novými autobusy. Průměrné stáří autobusů ČSAD je přitom 18 let a vzhledem k prohře ve výběrovém řízení se nedá očekávat omlazení.

Problémy prohlubuje i to, že velká část krajů i měst vypisuje či vyhodnocuje výběrová řízení na nové autobusové dopravce, kteří si navzájem přetahují řidiče.

Příkladem je Z-Group. „Od 8. června má zahájit provoz v Opavě, kde ČSAD Vsetín z naší skupiny Z-Group vyhrálo zakázku na linkovou autobusovou dopravu na deset let. Náš předchůdce v tomto regionu blokuje řidiče, aby nepřecházeli k nám, proto si potřebujeme vypomoci řidiči z Plzeňského kraje,“ popsal mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

Jeden z odborářů ČSAD Autobusy Plzeň, který nechce být ze strachu před postihem jmenován, sdělil, že do Opavy má odejít 14 řidičů. „Ve firmě nyní pracuje přes 300 řidičů. Když nepočítám těch 14, chybí jich dohromady 40,“ popsal odborář. „ČSAD si kvůli nedostatku řidičů najímá i cizí firmy,“ doplnil.

Martin Fencl ze společnosti Poved, která organizuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji, uvedl, že spoje, které ČSAD není schopná zajišťovat a platí pro ně sankce, patří k méně závažným spojům, k nimž existuje alternativa. „Třeba od Plzně-Severního Předměstí na Třemošnou nejezdí takzvané posilové spoje, ale v podobném čase jedou další dva spoje a ještě vlak,“ vysvětlil Fencl.

Linkové autobusy kvůli závadám často ani nevyjedou

Dodal, že v poslední době je problém s technickým stavem linkových autobusů a čím dál častěji tedy někdo volá, že autobus nedorazil. „Naposledy v pátek linka na Karlovy Vary, řešili jsme také, že o víkendu nejezdily spoje z Plzně na Zruč-Senec,“ posteskl si Fencl.

A aby problémů nebylo málo, připočítat se musí i to, že ČSAD Autobusy Plzeň mají smlouvu s Plzeňským krajem na zajišťování linkové dopravy jen do konce letošního roku a Arriva má desetiletý kontrakt zahájit až příští rok v červnu. Jak bude zajištěna autobusová doprava v kraji zbývající půlrok je otázkou. Hejtmanství, které je objednavatelem linkové dopravy, nyní vede s ČSAD obtížná jednání, aby se firma z krajských linek na konci roku nestáhla.

ČSAD drží v ruce trumf, vlastní část CANu

„Záleží na kraji, my jsme připravení jezdit i tento půlrok, a to za stávajících podmínek, za kterých jezdíme teď,“ uvedl mluvčí Z-Group. Dá se tomu věřit. Motivaci nechovat se způsobem po nás potopa a neztratit tak reputaci má firma ČSAD i z toho důvodu, že chce pracovat pro Arrivu. Ta má totiž ve smlouvě s krajem to, že může třetinu výkonů v příštích deseti letech, kdy bude v kraji působit, zajistit pomocí subdodavatelů.

„V Plzeňském kraji chceme působit dál a chceme tu zajišťovat co nejvíc linek, když tu máme v Plzni-Doubravce opravárenské zázemí a navíc vlastníme část Centrálního autobusového nádraží neboli CANu,“ popsal Slaný s tím, že Arriva jedná o subdodávkách zatím s ČSAD a firmou BusLine.

ČSAD má ale v ruce větší trumf. A tím je právě CAN i opravárenský areál. Nový dopravce je bude potřebovat.

„Předpokládáme, že CAN bude fungovat dál, ale máme připravený i krizový scénář. Alternativou je autobusový terminál u hlavního železničního nádraží v Plzni, kde by se dal provoz zahustit, od letošního prosince bude navíc hotový přestupní uzel Plzeň-Bory v Kaplířově ulici budovaný pro autobusy přijíždějící od Dobřanska, který by také mohl pomoci nahradit CAN,“ popsal Fencl.