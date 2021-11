V Plzni otevřou nové očkovací centrum, počty nakažených prudce rostou

„V Plzeňském kraji každý den přibývá na lůžkách standardní péče osm pacientů,“ uvedl koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj Jan Beneš.

Ve středu bylo v regionu hospitalizováno 260 pacientů s covidem, z toho 53 jich je na intenzivní péči a 22 na umělé plicní ventilaci,“ vyčíslil Beneš.

Pro srovnání – v loňském roce ve zhruba stejném období zveřejňovala MF DNES podobné počty pacientů včetně těch na JIPkách.

Podle Beneše v nemocnicích převažují pacienti bez očkování proti covidu. „Kapacity jsou v tuto chvíli dostačující a jsou připraveny i pro případný další nárůst případů,“ sdělil Beneš.

„Lze předpokládat, že ke kulminaci počtu hospitalizovaných pravděpodobně dojde v druhé polovině prosince a bude odpovídat dvěma třetinám zátěži z jarní vlny,“ sdělil Beneš.

Týdenní nárůst nových případů je podle informací Krajské hygienické stanice značný. Z mezitýdenního srovnání vyplývá nárůst o 16,2 procenta, což je 5 404 nových covid pozitivních. Nejvíce se onemocnění v současné době vyskytuje v dětských věkových skupinách do 14 let, 15 až 19 let a od 55 do 64 let.

Hejtmanství kvůli restrikcím vůči neočkovaným předpokládá větší zájem o vakcinaci, proto ve spolupráci s EUC klinikou v Plzni vybuduje očkovací místo pro neregistrované s denní kapacitou 500 osob.

Chránit se před nákazou a nechat se očkovat

„Chceme odlehčit stávajícím očkovacím centrům od neregistrovaných občanů a těm naopak umožnit snazší dostupnost očkování,“ informovala členy krizového štábu hejtmanka Ilona Mauritzová. Uvedla, že čekací doba po zaregistrování do systému je pro očkování 1. a 3. dávkou do 5 dní.

A jaká je situace v domovech pro seniory v Plzeňském kraji? Z celkového počtu 4 172 klientů bylo v pondělí pozitivních 61, což je téměř 1,5 procenta. Z 2 812 zaměstnanců bylo pozitivních 53. To je téměř 1,9 procenta. Ze zhruba 2800 zaměstnanců je v oblasti sociálních služeb v pracovní neschopnosti 267, což je 9,5 procenta. Pobytové služby jsou podle hejtmanství zatím personálně zajištěny.

„Nyní potřebujeme, aby občané dodržovali stávající opatření a předpisy, chránili se před nákazou a nechali se očkovat,“ prohlásila hejtmanka s tím, že bude apelovat na starosty obcí, aby omezili v předvánočním čase pořádání velkých hromadných akcí.

53 pacientů na intenzivní péči a 22 na ventilaci

V této situaci je důležité dostat se brzy na PCR test. V Plzni se dá sehnat termín na odběr PCR testů v den, kdy o to má člověk zájem. Je to dáno tím, že je tu šestnáct míst, kde se dá na testy objednat. Třeba Bioptická laboratoř měla v úterý v 11 hodin dopoledne k dispozici 12 volných termínů pro odběr, volné termíny nabízela ve svém rezervačním systému i na každý další den včetně soboty.

Horší je situace v Nemocnicích Plzeňského kraje v Klatovech, Domažlicích či Rokycanech, které nabízely v úterý první volné termíny v pátek. Mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška sdělil, že dlouhé čekací doby na odběr nemocnice řeší a přidává další odběrové pracovníky, takže by se čekání mohlo během několika dnů zkrátit.

„Počty testů se najednou skokově navýšily, nejsme schopni reagovat na tuto situaci ze dne na den,“ dodal.