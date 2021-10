Nemocnice v kraji opět plní covidoví pacienti, zatím jedou bez omezení

„Nemocnice počet infekčních lůžek navyšují podle potřeby. Konkrétně Klatovská a Rokycanská nemocnice zatím vytvořily první covidové pokoje a Domažlická nemocnice už i menší covidovou lůžkovou stanici. Přijímá totiž infekční pacienty i ze Stodu,“ popsal mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Všechny nemocnice jsou připravené covidová lůžka a covidové stanice rozšiřovat jako v předešlých vlnách.

„A pokud to bude nezbytně nutné, jsme připraveni opět vytvořit v Domažlicích přímo nemocnici specializující se výhradně na péči o infekční pacienty. Stále ale doufáme, že k tomu nebudeme muset přistoupit,“ popsal Kokoška.

Na případný větší příliv pacientů se připravuje i Fakultní nemocnice v Plzni. „V současnosti upravujeme lůžkovou kapacitu na infekční klinice. Ta je nyní 25 pacientů na standardních lůžkách, a jakmile se naplní, budeme měnit provozy na covidové dle jarního scénáře,“ vysvětlila mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

Při jarní vlně fakultní nemocnice otevřela nový urgentní příjem, který byl v interním pavilonu v bývalé vojenské nemocnici, kde bylo covidové oddělení. Soustředil se tam příjem nemocných, u kterých bylo podezření na covid nebo už byl prokázán. Nepřicházeli tedy jako předtím přes infekční, plicní či interní kliniku, ale jen tudy.

Upravují lůžkovou kapacitu na infekční klinice

Podle Levorové je v současné době rozsah péče ve fakultní nemocnici bez omezení. Ve středu tam bylo hospitalizováno 21 pacientů s onemocněním covid-19, z toho na jednotce intenzivní péče (JIP) pět.

„Všichni pacienti na JIP jsou ve vážném stavu. Pouze jeden pacient je naočkovaný. Leží tu i pacient ve věku 37 let, který také není naočkovaný,“ přiblížila Levorová.

Tento pacient je zároveň nejmladším mezi všemi nemocnými s covidem. Z celkového počtu 21 pacientů je naočkováno devět.

Ve fakultní nemocnici jsou s covidem pacienti ve věku od 37 do 89 let. „Více než v minulosti jsou na covidových lůžkách mladší lidé ve věku od 45 do 70 let, většina bez očkování,“ sdělila Levorová.

V akutních nemocnicích Plzeňského kraje je v současnosti devět pacientů s covidem, z toho v Domažlicích pět. „U dalších pěti pacientů je podezření, že mají covid, čeká se jen na výsledek PCR testu,“ sdělil Kokoška. Z hospitalizovaných je momentálně na JIP jeden pacient, který není očkovaný. Z ostatních jsou tři očkovaní a pět neočkovaných.

Ve FN je proočkovanost 92 procent

Pacient z jednotky intenzivní péče je ve věku nad 80 let a jeho zdravotní stav komplikují i jiné zdravotní potíže než jen onemocnění covid. „Většina ostatních hospitalizovaných pacientů je ve věku od 50 do 80 let, tedy převážně starší pacienti, kteří mají také další zdravotní potíže,“ sdělil Kokoška.

A jak jsou na tom nemocnice s proočkovaností zaměstnanců? „Ve fakultní nemocnici je více než 92procentní. Pracovníci se postupně přihlašují na posilující třetí dávku,“ sdělila Levorová.

V nemocnicích Plzeňského kraje se proočkovanost personálu pohybuje podle jednotlivých nemocnic od 60 do 90 procent. „Rozhodnutí, zda se nechat očkovat, necháváme na zaměstnancích. Sami dobře vědí, v jakém prostředí pracují, mnozí z nich již nemoc prodělali v loňské nebo jarní vlně a mají vytvořené protilátky. Neočkovaní zaměstnanci se samozřejmě pravidelně testují a v nemocnicích lpíme na dodržování všech protiepidemických opatření,“ uvedl Kokoška.



Seniorů nad 65 let je naočkováno 78 procent

Covidem nejohroženější věková skupina nad 65 let je v Plzeňském kraji alespoň první dávkou vakcíny očkována ze 78 procent. Z celkového počtu seniorů nad 65 let, kterých v kraji žije podle dat Českého statistického úřadu 121 635, není naočkováno 21 605.

O tom, že se proočkovanost seniorů může výrazně zvýšit, je přesvědčený šéf Sdružení praktických lékařů v Plzeňském kraji Michael Dimitrov. Podle jeho zkušeností se v posledních týdnech hlásí mnoho seniorů na třetí posilovací dávku očkování, ale zájem projevují i dosud nenaočkovaní.

Když si lékař objedná očkovací látku Pfizer, může ji po rozmrazení mít v lednici až měsíc, což dříve povolené nebylo. I kvůli tomu má podle Dimitrova více praktiků zájem očkovat.

Navíc distributor očkovací látky může rozvážet i menší množství dávek než dřívějších 50. To bylo pro některé praktiky moc, takže raději neočkovali, než aby zbylé dávky vyhazovali do koše.

Nejvíc lidí s covidem bylo ve čtvrtek v Plzni. Míra zasažení města je 181 covid pozitivních na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Následuje okres Plzeň-jih s hodnotou 164, třetí je okres Klatovy s číslem 145.

V Ostravě, kde je nyní nejvíce lidí s covidem v České republice, byla ve čtvrtek míra zasažení na hodnotě 320.

Nejméně covid pozitivních je v Plzeňském kraji v okrese Tachov s mírou zasažení 53. Pro srovnání – 1. března, tedy v době největšího letošního náporu, to bylo téměř třicetkrát víc, celkem 1550 na sto tisíc obyvatel za sedm dní.