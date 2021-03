Na Krkavci dostanou kávu i lidé z Plzně, provozovatel využil výjimky

„Nechceme nikoho štvát, není to žádný protest. Ale když Jan Hamáček udělil v neděli výjimku pro Globus, který stojí těsně za hranicí Plzně, proč by si Plzeňáci nemohli dát kávu u nás?“ ptá se provozovatel rozhledny Ota Zach, která leží necelý kilometr za hranicí katastru města.

Areál Krkavce se rozprostírá z větší části na území Ledců a zhruba 180 metrů čtverečních patří pod Chotíkov. A právě sem Plzeňané mohou.

V ministerské výjimce se píše, že osobě s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na území okresu Plzeň-město se umožňuje konání nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb též na katastrálním území obce Chotíkov.

V praxi to podle Zacha znamená, že pokud ministr nijak nespecifikoval, že se výjimka týká jen Globusu a té dané parcely, tak lidé mohou naprosto legálně přes chotíkovské lesy k rozhledně přijít. „A my je tady obsloužíme takovým sranda okýnkem,“ popsal provozovatel s tím, že služba bude pro Plzeňany fungovat od víkendu.

Stánek bude stát na hranici pozemku u Chotíkova a sedět v něm bude Zachova sestra Lenka. „Bude lidem rozdávat čísla s objednávkami, které by chodily do okénka. Z něj pak někdo k hranici pozemku bude nosit občerstvení podle zadávaných čísel. Bude to poněkud složitější, ale využijeme reklamy, že nám ministr Hamáček nechtěně udělil výjimku,“ vysvětlil.

Výdejní okénko bude fungovat i nadále. Zatím slouží jen obyvatelům okresu Plzeň-sever. Otevření stánku řeší ještě s právníkem. „Nechceme porušovat žádná pravidla. I nyní, když někdo přijde, stráví tu nezbytně dlouhou dobu. Lidé mají roušky, dodržují rozestupy. Během zimy jsem zažil asi tři policejní kontroly a vše bylo bez problémů. Maximálně napomenuli přítomné za sundané roušky,“ vzpomíná.

Dodává, že na Krkavci rád přivítá každého hosta. Jestli je z Plzně nebo odjinud, zjišťovat nebude. Rozhledna jako taková je veřejnosti kvůli vládním opatřením nepřístupná. „Není v našich silách ohlídat, aby v daný okamžik byl nahoře omezený počet lidí. V tomto ohledu nejsou lidé svědomití,“ podotkl Zach.

Se sestrou provozují okénko od loňského května. Na návštěvnost si nestěžují. Nápor zažívají, stejně jako jiná turisticky zajímavá místa, zejména o víkendech. Návštěvníky dělí do několik kategorií - na důchodce, matky s dětmi, pejskaře a cyklisty.