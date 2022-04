Ubohé, zlobí se milovníci Šumavy. Ze Svarohu zmizel trůn Emila Kintzla

Postavil ji v roce 1922 plzeňský Ski klub na hraničním hřebeni jako malý srub pojmenovaný po propagátorovi lyžování Arne Juránkovi. Byla nejvýše položeným ubytovacím zařízením v zemi. Srub sloužil k odpočinku lyžařů a turistů. Chata zde vydržela však jen 9 let. 22. prosince 1931 celá shořela. Místo ní vyrostla díky lásce turistů a členů Ski klubu na tehdejší poměry přepychová chata a byla otevřena jen 10 měsíců od vyhoření 28. října 1932. Tentokrát to byla důmyslně postavená třípatrová dřevěná budova se zděným základem. Chata však byla za 2. světové války používána německou armádou a v roce 1945 byla vyhozena do povětří. Stála tedy jen 13 let. Po válce postavili třetí chatu. Byla otevřena 23. prosince 1945 a tentokrát to byla jen nízká patrová budova. Chata ale neměla štěstí ani potřetí. Za necelé tři roky byla nástupem komunismu celá oblast na několik desítek let uzavřena a chata byla využívána jednotkou Pohraniční stráže a postupem času chátrala. Chata byla nakonec zničena a stavební součásti odcizeny.