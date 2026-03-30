Kdo letos pojede v konvoji svobody? Pořadatelé vybírají účastníky pečlivě

Petr Ježek
  9:47
V úterý končí registrace do konvoje svobody, který letos při Slavnostech svobody projede Plzní v neděli 3. května. Organizátoři už druhý rok po sobě striktně požadují historickou vojenskou techniku spojeneckých armád vyrobenou do roku 1945, ale také záruky uznávaných klubů vojenské historie pro „soukromníky“, kteří by chtěli v koloně jet.
Plzní projel Konvoj svobody s rekordními 400 kusy vojenské historické techniky. Dvoukilometrovou trasu na Klatovské třídě lemovaly desetitisíce lidí. (4. května 2025)

Jenže kluby, které organizátoři dobře znají a dlouhodobě se podílejí na Slavnostech, jsou velmi obezřetné. Šance, že by se zaručily za někoho nového, je podle jejich vyjádření téměř nulová.

Město jako organizátor Slavností i průjezdu historické kolony z Borů do centra Plzně podmínku záruky požadovalo poprvé v loňském roce, při oslavách 80 let osvobození města a konce druhé světové války. Organizátoři nechtějí připustit, aby se opakoval průšvih z roku 2024, kdy posádka jednoho menšího amerického nákladního auta vytáhla před hlavní tribunou s rodinami veteránů vlaječku s hákovým křížem, spolujezdkyně vystrčila ruku z kabiny a zamávala s ní.

Pavel Rogl z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize vysvětlil, že se zaručí jen za pár lidí mimo klub. „V naší bublině se známe. Na mě se obracejí lidé, které já znám a za které se mohu zaručit, že neudělají nic proti pravidlům. Jiní by ode mne garanci nedostali. Cizí lidé mají smůlu. Když je neznám, garanci jim nedám,“ podotkl Pavel Rogl.

Klub do Plzně pravidelně přiváží velké množství historické armádní techniky. Jejich posledním počinem pro Plzeň byla kompletní rekonstrukce tanku M4 Sherman, který loni na podzim přenášel obří jeřáb nad střechami domů v centru Plzně do nového muzea osvobození v plzeňské Klatovské ulici.

Šéf Military Car clubu z Plzně Jan Kosan řekl, že se zaručili za čtyři lidi. „Jsou to dlouholetí kamarádi, zúčastňují se klubových akcí, jen nejsou členy klubu. Známe je dlouho. Za nikoho jiného se nejsme schopní zaručit,“ popsal Jan Kosan.

Podobná situace je v Klubu 3. armády Plzeň, kteří si zakládají i na autentičnosti uniforem a předpisovém ustrojení při akcích. „Nikdo se neozval a tušíme proč. Jsme akurátní, máme přísné požadavky,“ vysvětlují manželé Polívkovi z vedení klubu.

Jana Komišová z Plzeňského magistrátu řekla, že zájem o účast v konvoji je tradičně veliká. Každoročně organizátoři mívají více přihlášek, než kolik techniky mohou do kolony zařadit. Letos je konvoj plánovaný na neděli 3. května v obvyklé trase ze Sukovy ulice do centra Plzně. Samotné Slavnosti začnou v ulicích města 1. května. Jejich součástí budou opět historické tábory ve městě i mnoho doprovodných akcí.

Pro kluby vojenské historie vše začíná už o několik dnů dříve. Řada z nich objíždí obce na jihu a západě Čech a účastní se pietních aktů u pomníků a pomníčků padlých vojáků.

Plzeň zpřísnila podmínky pro registraci do konvoje po extempore s nacistickou vlaječkou v konvoji v květnu 2024, kdy spolujezdkyně z historického amerického nákladního automobilu několik sekund mávala vlaječkou s hákovým křížem.

Případ skončil až u soudu, souzení manželé z jižních Čech nakonec podle loňského pravomocného rozsudku museli zaplatit 60 tisíc korun, původně ještě uložené podmíněné tresty jim zrušil odvolací soud. „Dopustili se hrubé neslušnosti, nebyla to náhoda,“ odůvodnila soudkyně loni v září soudkyně Simona Kuboušková.

Manželé byli odsouzeni za výtržnictví a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

4. května 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.