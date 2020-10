Inspektoři otevřeli auta odstavená u tržnice, uvnitř našli padělané zboží

Když dnes hodinu před polednem přijela v doprovodu policistů na tržnici ve Svaté Kateřině kolona civilních aut, v rukou většiny Asijců, kteří tam prodávají, se okamžitě objevily mobilní telefony. Všichni začali najednou někam volat a shlukovali se v bočních uličkách mezi stánky.

Muži a ženy, kteří z aut vystoupili, si na sebe začali brát vesty s nápisem ČOI na zádech. Někteří trhovci pochopili, že dnes toho moc neprodají. Řada stánků zůstala bez obsluhy, některé úplně zavřely.

Inspektoři ale nezamířili do stánků. Jejich cílem byla dvě parkoviště s odstavenými vraky aut.

„Zajímá nás tahle bílá felicie, modré vento a i tenhle kombík,“ ukazuje jeden z inspektorů na konkrétní auta. Kontroluje registrační značky. Pak jde k policejnímu vozu a pomocí amplionu vyzývá majitele nebo uživatele vytipovaných vozidel, aby k nim do pěti minut přišli, otevřeli je a umožnili inspektorům jejich kontrolu.

„Pokud se vlastníci nebo uživatelé do pěti minut k vozidlům nedostaví a nezpřístupní je ke kontrole, ČOI využije své oprávnění dané zákonem a vozidla si zpřístupní,“ znělo tržnicí.

Do pěti minut se objevil pouze muž od nablýskaného kombíku, na zadních sedadlech byla hromada oblečení. „To je staré, to budu vyhazovat. Tohle taky, to jsou staré náušnice, to už nejde prodat,“ vysvětloval inspektorkám, když jim otvíral jednu krabici po druhé i v kufru.

Na oblečení ani dalších věcech, které měl v autě, nebyla podle zjištění inspektorů falza chráněných značek.

Ke dvěma zbývajícím autům, která měla zevnitř začerněná všechna skla, se ale nikdo neznal. Nastoupil tak zámečník.

Po pár minutách byly dveře otevřené. Když inspektoři odhrnuli deky natažené uvnitř, objevily se před nimi stovky mikin, tepláků, kabátů a spodního prádla. Byly to padělky nejžádanějších značek.

Některé oblečení bylo zabalené v sáčcích, hodně mikin nebo dámského prádla bylo jen volně pohozených. Inspektoři začali vše třídit, počítat, zapisovat a dávat do pytlů.

Kdyby toto zboží bylo originální, dosahovala by jeho hodnota milionů korun.

Právo otevírat podezřelá vozidla má ČOI už tři roky

Na druhém parkovišti jen kousek od dálnice zámečník otevřel ještě jednu felicici, i ta byla nacpaná padělky až po střechu.

Že se inspektoři zaměřili právě na odstavená auta nebylo náhodou. Měli informace, kolem kterých aut se nejčastěji motají trhovci, když si u nich zákazníci jezdící zejména z Německa kupují napodobeniny značkového oblečení.

Přímo ve stáncích si málokterý z nich po 20 letech opakovaných kontrol dovolí mít vystavené padělky. Zámečník dnes otevíral i jeden stánek, ve kterém měla obchodnice asi dvacet padělků luxusních značkových kabelek a mikin, v cenách originálů by to bylo zboží asi za půl milionu korun.

Šéf ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč řekl, že inspektoři mají už téměř tři roky oprávnění otevírat například vozidla, která slouží jako sklady padělků. „Za tu dobu jsme tuto pravomoc využili na tržnicích sedmkrát, teď je to poosmé. Poprvé jsme kompetenci využili v roce 2018 v Železné Rudě. Nejčastěji využíváme pomoc zámečníka právě tady na tržnici ve Svaté Kateřině,“ vysvětlil Řezáč.

Zkušenosti se zámečníkem už mají na všech velkých tržnicích v pohraničí od Železné Rudy na Šumavě přes Folmavu na Domažlicku přes Svatou Kateřinu na Tachovsku, v Dragounu a Svatém Kříži na Chebsku nebo Potůčkách na Karlovarsku.

„Zajistili jsme tak přes 10 tisíc kusů výrobků, jež porušovaly práva duševního vlastnictví. V hodnotě originálů šlo o sumu 35 milionů korun. K tomu je ještě zapotřebí připočítat 14 tisíc odhalených CD nosičů v Chebu, tam by to v cenách originálů bylo dalších sedm milionů korun,“ shrnul Jan Řezáč.