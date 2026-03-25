ČNB prodala ikonickou budovu v centru Plzně. Na cenovce bylo 102 milionů

  15:28
Česká národní banka (ČNB) prodala svou budovu v Husově ulici v Plzni. Za 102,5 milionu korun ji získala společnost V.D.O. Group. Centrální banka pokladní provoz na své plzeňské pobočce ukončila v roce 2024, od loňského roku v budově nepůsobila.
Poslední den provozu pokladen na plzeňském pracovišti České národní banky v Husově ulici 10. Reprezentativní budovu z 90. let chce ČNB časem zcela opustit a prodat. (31. října 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

O záměru prodat plzeňskou pobočku informovala ČNB v první polovině loňského roku. Transakci zprostředkovala společnost Cushman & Wakefield.

„Nabídka společnosti V.D.O. Group s.r.o. byla vyhodnocena jako nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější,“ uvedla dnes centrální banka. O prodeji budovy této společnosti rozhodla bankovní rada ČNB v lednu, nyní byl proces dokončen.

Plzeňskou pobočku si nechala ČNB postavit v roce 1990. Budova má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží s celkovou podlahovou plochou přibližně 9 200 metrů čtverečních a nachází se v centru Plzně.

Pryč z Plzně i Ústí. Česká národní banka prodává dvě své pobočky

ČNB začala provoz svých regionálních poboček omezovat v závěru roku 2024, kdy ukončila pokladní služby na pobočkách v Plzni, v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Ústeckou pobočku rovněž nabídla k prodeji, o podrobnostech chce centrální banka informovat po dokončení transakce.

Nyní ČNB kromě svého sídla v Praze provozuje ještě pobočky v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové.

Reorganizace pobočkové sítě ČNB souvisí s přechodem centrální banky na digitální komunikaci. Ta by měla zjednodušit správu bankovních účtů, omezit skladování dokumentů v písemné formě a zrychlit vyřizování žádostí a pokynů klientů bez ohledu na to, kde daná instituce sídlí.

Klienty ČNB jsou primárně státní instituce a veřejné organizace, jako jsou ministerstva, celní správa, školy a školky, policie, hasiči, nemocnice či státní podniky. Lidé využívají pobočky zpravidla k výměně bankovek či mincí, které už byly staženy z oběhu a uplynula i lhůta pro jejich výměnu v běžných bankách. Na pokladnách bylo v minulosti také možné koupit bankovky se speciálním přítiskem vydané u příležitosti významných výročí.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

