Senior na vozíku si domů nastěhoval pečovatele, ten ho připravil o úspory

Pan František až do nedávna žil ve svém domě v Chlumčanech. Silná cukrovka ho ale před třemi lety připravila nejprve o jednu nohu, o rok později o druhou. Protože jeho dcera i syn žijí trvale v zahraničí, zůstal vdovec na boj s nemocemi sám.

Když ho proto na sklonku roku 2019 oslovil řidič převozové sanitky Václav H., který ho několikrát vezl po doktorech a pomáhal mu dopravit se domů, jestli by se k němu nemohl nastěhovat a na oplátku nabídl, že se o něj bude starat, neváhal s odpovědí. Byl rád, že mu někdo pomůže a zároveň bude mít si s kým popovídat.

Zpočátku to vypadalo, že sázka na nového „ošetřovatele“ byla dobrá volba. Saniťák se o Františka staral, převazoval mu tehdy ještě nemocnou nohu, chodil nakupovat, ukazoval důchodci i účtenky, za co peníze utratil. Ten mu nakonec svěřil i kartu do bankomatu. Jenomže Václav H. začal z karty vybírat peníze i pro svoji potřebu, aniž by o tom její majitel věděl.

V domě nějaký čas žila s Václavem i jeho přítelkyně paní Dana. Po tu dobu se o nemocného muže starala. Sama ale věděla, že potřebuje daleko větší péči, kterou mu ale ona nemůže dopřát, protože sama chodila do práce.

„Když se Václava zeptala, jak to s Františkem bude dál, že mu třeba seženou domácí ošetřovatelku, vždy jí odsekl, ať se o to nestará. Stejně tak Daně bylo divné, že má Václav pořád hodně peněz, a přitom přišel o práci. Odpověď byla stále stejná: nestarej se, jsme s Františkem takhle domluvení,“ vypráví Blanka Bočková.

Právě ona znala saniťáka ze školních let. Desítky let se spolu neviděli, až jí jednou zkontaktoval přes Facebook a zeptal se, jestli by u ní nemohl mít dočasně dva koně.

Senior saniťákovi slepě důvěřoval

„Souhlasila jsem. Občas se na ně přijel podívat i s Danou, která se postarala o to, aby vzali s sebou Františka. Jen díky ní se někam dostal,“ vzpomíná Blanka Bočková, jak se s dědou, jak mu začala familérně říkat, seznámila.

Loni v létě ale dědu přestala vídat, protože Dana se s Václavem H. rozešla a děda zůstal uvězněn ve svém vlastním domě. Byl bez peněz, kreditní karty, přístupu k účtu v bance, občanského průkazu, mobilního telefonu a přátel. O vše ho šestačtyřicetiletý Václav H., který do té doby podle Bočkové žil v azylovém domě, má bohatý trestní rejstřík a na krku téměř 30 exekucí, dokázal obrat.

V jakých podmínkách ve svém vlastním domě František přežíval, nechce už dnes komentovat. Při vzpomínce se rozpláče. Byl neumytý, hladový, dokonce ho měl saniťák přivazovat k posteli. Jídlo mu například dával na stůl, kam ale nedosáhl. A když mu ho sežrala kočka, neměl zkrátka nic. Přebaloval ho sporadicky a většinu dne nebyl Václav vůbec doma.

„Václavovi důvěřoval, byl to přece saniťák. On tam nežil, ale jen přežíval. Je psychicky na dně. On už byl tak odevzdaný, už všechno vzdal, že by byl schopný mu přepsat i dům,“ upozornila Blanka Bočková s tím, že podvodník, který k seniorovi neměl žádný citový vztah, už po obci rozhlašoval, že dům mu stejně jednou přepíše, protože nemá komu jinému.

Naštěstí zasáhla paní Dana, když se obrátila na Blanku Bočkovou, že je u dědy něco špatně. Zajeli k němu domů, když Václav H. byl pryč, a dědu odvezli do banky. Tam zjistili, že z téměř našetřených 410 tisíc mu zbylo na kontě pouhých 17 tisíc.

Bez mobilu, karty, občanky

K tomu stačil „ošetřovatel“ utratit i Františkův důchod, který měsíčně činil přes 30 tisíc korun. Výsledná částka, o kterou senior přišel, se tak může pohybovat až kolem milionu.

Obě ženy ihned zablokovaly platební kartu, paní Bočková si dědu vzala k sobě domů, začaly mu shánět nové bydlení, odstřihly dům od energií a obrátily se na policii.

Nové bydlení se zázrakem během několika dní podařilo sehnat v Centru pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku. Také tady viděli, že František potřebuje okamžitou pomoc, a minulé úterý ho přijali.

„Čekací doba je obvykle delší než týden, záleží na různých okolnostech. Nicméně nejdůležitější byly pro mě sociální podmínky, ve kterých žil. V takovém případě jsem se rozhodla jej přijmout co nejdříve, na rozdíl od klientů, o které je ještě nějakou chvíli schopná pečovat rodina, on tu pomoc potřeboval okamžitě,“ uvedla vrchní sestra Domova Clementas Janovice Martina Kolářová.

„František už byl naprosto odevzdaný. Řekl mi, že chce už jen umřít. Zatím je nejraději sám. On za tu dobu, co se o něj měl Václav starat, nejedl vůbec v křesle, ale v posteli. Navštěvujeme ho každý den, ale chceme, aby se postupně zapojil do života tam,“ přeje si Bočková.

„Tenhle článek by měl sloužit jako varování pro všechny babičky a dědečky, prosím buďte opatrní a nevěřte každému. Ne každý, kdo je milý, může být přítel,“ varuje Bočková.

Případem se zabývají kriminalisté. Policejní mluvčí Dagmar Brožová potvrdila, že ho vyšetřují jako trestný čin zpronevěry.