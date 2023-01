Policie obvinila cizince z vraždy krajana, na ubytovně ho bodl do břicha

O obvinění informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová. „V pondělí jsme zahájili trestní stíhání pachatele, kterého jsme obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda,“ sdělila.

Zároveň dodala, že předali státnímu zástupci spisový materiál a podali podnět k návrhu na vzetí obviněného cizince do vazby. Jednání o vazbě proběhne ještě dnes.

Policisté přijali oznámení o napadení mezi dvěma muži z Ukrajiny v neděli po páté hodině odpoledne.

Na ubytovně zadrželi podezřelého čtyřiatřicetiletého muže, který o deset let mladšího krajana bodl do břicha. Zraněného muže ve vážném stavu záchranná služba letecky transportovala do plzeňské fakultní nemocnice. V nočních hodinách svému zranění podlehl.

„Na případu stále pracujeme. Byla nařízena soudní pitva u zemřelého,“ uzavřela mluvčí.