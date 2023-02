V kraji během loňského roku přibylo cizinců, Ukrajinci vedou suverénně

Důvod je jasný. Když Rusko loni 24. února napadlo Ukrajinu, po pár dnech se v Plzni začaly objevovat první větší skupiny uprchlíků. Zpočátku především ženy s dětmi. V prvních týdnech to byly stovky lidí mířících přímo do Plzně.

„Na přelomu února a března jsme zaznamenali první vlnu uprchlíků. Společně se složkami integrovaného záchranného systému, krajem a městem jsme v řádu dnů vybudovali uprchlické centrum. To ostatně funguje dodnes. V poslední době zaznamenáváme mírný nárůst počtů osob, které jej využívají,“ řekl před několika dny při hodnocení roku 2022 krajský policejní ředitel Jaroslav Vild.

Z informací republikového ředitelství cizinecké policie mělo v loňském roce v České republice povolený pobyt 1,7 milionu cizinců, Ukrajinci jsou s velkým náskokem nejpočetnější národností, bylo jich tu přes 636 tisíc. Z dat policie vyplývá, že v Plzeňském kraji se v průběhu loňského roku téměř zpětinásobil počet lidí z Ukrajiny na Tachovsku, v Plzni se jejich počet v průběhu loňska ztrojnásobil – z původních necelých devíti tisíc na konci roku 2021 jich na Silvestra 2022 žilo přes 27 tisíc.

Evidovaní Ukrajinci 2021 2022 rozdíl celý kraj 15353/ 51667/ +36314 TC 1690/ 7280/ +5590 RO 1172/ 3080/ +1908 Plzeň-sever 997/ 3532/ +2535 Plzeň-město 8935/ 27291/ +18365 Plzeň-jih 1005/ 3486/ +2481 KT 899/ 4307/ +3408 DO 655/ 2691/ +2036

Podle Michala Krejbicha, který je náměstkem krajského policejního ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování, se výrazný nárůst počtu cizinců pocházejících z Ukrajiny neprojevil prudkým nárůstem ve statistikách trestných činů, ze kterých by byli podezřelí lidé původem z Ukrajiny.

„V roce 2022 bylo v Plzeňském kraji stíháno 575 cizinců, z nich 157 pocházelo z Ukrajiny,“ uvedl Krejbich.

Krajský policejní ředitel Vild připustil, že vnímá určitou obavu od obyvatel měst, že se prudký nárůst počtu členů komunity v kraji odrazí i v trestné činnosti. „Je jasné, že když se objeví nějaký mediálně zajímavý případ s účastí těchto lidí, že to může v lidech vyvolat pocit neklidu. Ale to se nám nepotvrzuje, statistická data neodpovídají tomu, že by docházelo k nárůstu pachatelů z této komunity,“ shrnul Vild.

Druhá větší migrační vlna se projevila v Plzeňském kraji především o prázdninách a v září. Tehdy policisté odhalili desítky nelegálních migrantů zejména ze Sýrie, kteří se snažili dostat do západní Evropy. „Jsme jednou z tranzitních zemí, přes kterou zejména občané Sýrie s nějakým druhem dočasné ochrany v Turecku míří do států západní Evropy,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek.

Kvůli vyššímu počtu cizinců, kteří se přes Česko snaží dostat do dalších států EU, zavedlo Česko loni na konci září kontroly na hranici se Slovenskem. Vláda je opakovaně prodloužila. Na ochraně slovensko-české hranice se podílejí i policisté z Plzeňského kraje.

Důslednější kontroly na naší východní hranici se projevily i ve výrazném poklesu běženců zachycených potom v Plzeňském kraji. Policisté v loňském roce odhalili v regionu 107 nelegálních migrantů. Dalších 1427 migrantů vrátili do Plzeňského kraje policisté z Německa, kteří je po překročení česko-německé hranice zadrželi na svém území.