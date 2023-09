Potřební i zatracovaní. Cizinci v Tachově tvoří téměř polovinu populace

Město se mění před očima. K vidění jsou ukrajinské nápisy, na ulicích je často víc slyšet ukrajinština než čeština. Místní jsou z toho rozladění, někteří nejdou daleko pro nenávistný výraz.

„Našich pracovníků je dost, firmy by je získaly, ale musí je zaplatit, a tak zaměstnají radši cizince, aby ušetřili,“ rozčiluje se u tachovského Penny Marketu senior Stanislav. Do výčtu toho, za co mohou cizinci, přidává vyšší ceny, nízké důchody nebo platy. „Je jich tu moc. Naši lidé tím trpí,“ říká během rozhovoru.