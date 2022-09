Uprchlému cizinci hrozí vězení za neposkytnutí pomoci, hledají ho 12 let

Justice i policie se sedmačtyřicetiletého Ivana Krulka z Ukrajiny marně snaží najít přes 11 let. V databázi hledaných osob policií je nepřetržitě od července 2011. Řízení je proti němu vedené jako proti uprchlému.

Opilý Krulko nezvládl podle obžaloby 7. srpna 2010 v noci na okraji Plzně auto psané na jeho krajana a srazil se s protijedoucím peugeotem. Z místa bouračky okamžitě zmizel, nezajímal se o stav zraněné řidičky ani její spolujezdkyně.

Za ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku mu hrozí až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

Po nehodě odešel, vypátrali ho v hospodě

Šofér nezvládl průjezd mírnou zatáčkou na silnici mezi Plzní a Liticemi.

„S vozidlem se dostal do smyku, přejel do protisměrné části vozovky, kde pravou boční částí svého vozu narazil do přední části přijíždějícího peugeotu. Po nehodě z místa utekl, aniž by se přesvědčil, zda nedošlo ve vozidle peugeot ke zranění osob. On sám žádné zranění neutrpěl. Po chvíli byl hlídkou policie vypátrán v restauraci naproti autobusové zastávce,“ popsal státní zástupce Pavel Tolar.

Podle spisu měl několik desítek minut po nehodě cizinec pozitivní zkoušku na alkohol, jeho hladina přesahovala 1,5 promile.

Peugeot jedoucí směrem na Plzeň řídila třiadvacetiletá studentka, spolu s ní v autě jela ještě její kamarádka.

„Spatřila jsem červené osobní vozidlo, bylo ve smyku, přejíždělo do části vozovky pro můj směr jízdy. Už jsem na něj nestačila nějak reagovat. Došlo ke střetu, nevybavuji si, jakými částmi se vozy střetly. Aktivovaly se přední airbagy v mém vozidle. Připadalo mi, že z přední kapoty vidím kouř. Myslela jsem, že vozidlo začne hořet, proto jsem se snažila rychle vystoupit. To jsem řekla i kamarádce,“ popsala řidička při výslechu na policii několik dnů po nehodě.

Policie muže hledá od roku 2011

„Už jsem nestačila vozidlo zajistit proti pohybu. Když jsme z vozidla vystoupily, samovolně se rozjelo dozadu. Levou zadní částí se pak střetlo se svodidly. Druhé vozidlo zůstalo stát v mém směru jízdy. Když jsme z auta vystoupily, ve fordu nebo u něj nikdo nebyl,“ stojí ve spisu.

Od nabouraných aut ji odvezla záchranka do nemocnice se zhmožděninami hrudníku a břicha, měla pohmožděnou krční páteř, záda i pánev. Asi tři týdny kulhala, pak musela s pomocí lékařů rehabilitovat. Po nehodě si dlouhodobě stěžovala i na bolesti hlavy.

Kamarádka řidičky vyvázla z karambolu bez zranění, podle řidičky ale po vystoupení z auta omdlela. Záchranku na místo nehody přivolal muž z nedalekého domu.

Ze spisu vyplynulo, že Krulko v roce 2007 přišel na 14 měsíců o řidičák a musel zaplatit pokutu 28 tisíc korun. Po soudem projednávané nehodě ze srpna 2010 mu byl zadržen řidičský průkaz. Dodnes jej nemá zpátky.

Paradoxem případu je, že policie vyhlásila 8. července 2011 pátrání po Krulkovi kvůli dopravní nehodě. Přitom ze spisu vyplynulo, že stejného cizince vyhostila cizinecká policie v září 2010 z České republiky.