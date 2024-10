Za znásilňování neteře dostal cizinec osm let, otec ji nechal na ubytovně a zmizel

Podle spisu sedmatřicetiletý muž s dcerou přijel do Čech loni v únoru. Po nějakém čase ji odvezl ke svému bratrovi na Karlovarsko, který tu byl už od roku 2021. Otec dívky pak odjel a o dceru už se nezajímal. Neposílal jí ani peníze na živobytí. A strýc začal děvče na ubytovně opakovaně sexuálně napadat.

Soud ho dnes poslal do vězení na 8,5 roku za znásilňování a také padělání a pozměnění veřejné listiny, protože v Česku jezdil s falešným řidičákem. „Výkon trestu je do věznice se zvýšenou ostrahou, uložený byl trest vyhoštění z území ČR na 10 let a rovněž mu byla uložena povinnost nahradit nezletilé nemajetkovou újmu 250 tisíc korun,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Otec poškozené si má odpykat za opuštění dítěte a nebezpečné vyhrožování 20 měsíců ve věznici s ostrahou a z České republiky bude vyhoštěn na čtyři roky. Dívce má zaplatit 100 tisíc korun.

„Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si na místě podali odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu,“ dodala Rubášová.

Vždycky s ní byly problémy, řekl o neteři obžalovaný

Strýc podle obžaloby neteř nejen znásilňoval, ale také jí vyhrožoval. Dívka se sexuálním atakům pokaždé bránila, příbuzného odstrkovala a snažila se před ním z pokoje na ubytovně utéct. On ale reagoval fackou, svlečením dívky i výhrůžkami, že ji zabije.

Obžalovaný však všechna obvinění vytrvale odmítal. Pobyt ve vězení pro něj není nová zkušenost. Sám u soudu řekl, že v Moldavsku seděl čtyři roky za krádež a výtržnictví.

Podle jeho verze si školačka vše vymyslela. „Jsou s ní (poškozenou) pořád problémy. V Moldavsku utíkala z domova, měla problémy s policií, s chováním a krádežemi, lhala. Do Čech přijela se svým partnerem. Už ve dvanácti letech byla těhotná,“ tvrdil strýc.

Otec dívky se podle jeho bratra o dceru nestaral ani v rodné zemi. „Často se věnoval práci, pásl ovce, býval pryč i tři dny a když se vrátil, holka doma nebyla. Nechodila ani do školy. Říkal, že když ji vezme do světa, stane se z ní lepší člověk. Zajímalo by mě, kdo holku takhle navedl, aby mě obvinila. Já jsem se o ni staral, co jsem mohl. Nic jsem jí neudělal,“ tvrdil u soudu obžalovaný.