Pusťte nás za dětmi, spí doma samy, žadonili manželé přistižení při krádeži

Po půl čtvrté ráno se prázdnou ulicí v plzeňském obvodu Doubravka rozlehl třesk rozbitého skla. Šestatřicetiletý muž velkým kamenem, který našel jen kousek odsud, rozbil sklo ve dveřích zavřeného obchodu. Vzniklou dírou pak do prodejny prolezla jeho mladší manželka.
Ta okamžitě začala brát krabičky cigaret a postupně je předávala muži stojícímu venku. „Byla jich nakonec více než stovka. Muž je ukládal do batohu, který si přinesli,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
|
Zloděje zradilo auto, cestou od vykradeného obchodu je zadržela hlídka
Majitele prodejny vzbudil alarm napojený na jeho mobil. Okamžitě volal na policii. Než dorazil majiteli i policejní hlídky k obchodu, zloději už byli pryč. Z kamerového záznamu policisté rychle zjistili, jak pachatelé vypadají. Dvojici odpovídající popisu spatřila jedna z policejních hlídek na nedaleké zastávce hromadné dopravy.
„Manželé se policistům ke krádeži na místě přiznali. Řekli, že doma nechali dvě spící děti ve věku jeden a tři roky, a potřebovali by se na chvíli vrátit domů,“ popsala policistka Raindlová. V tom jim hlídka nevyhověla a dvojici převezla na služebnu. Děti si za přítomnosti pracovníků OSPOD převzala příbuzná zadržených.
Manžele už policisté obvinili z poškození cizí věci a krádeže. Stíhání by ale mohlo být rozšířeno i za opuštění malých děti. To policisté dál řeší.