Táta mrtvého syna nezvládl pohled na modřinu, chůvě hrozí až 16 let

Soudce přerušil jednání u Krajského soudu v Plzni, aby se muž uklidnil. Ten ale nebyl k utišení. Na chodbě si sedl na lavici, ale emoce spojené se ztrátou jediného syna jej i po dvou letech přemohly, nedokázal je zastavit.

Z bytu ´babičky na hlídání´ odvezla záchranka jeho chlapce do nemocnice v březnu 2019, tam po týdnu zemřel na otok mozku.



„Úmyslně ho napadla, čímž mu způsobila rozsáhlá zranění hlavy,“ stojí v obžalobě.



Manželé dávali k ženě dítě na hlídání asi týden. Chlapcův otec vysvětloval, že oba pracovali a chtěli, aby se u chůvy chlapec naučil i česky, aby pak bez problémů mohl chodit do běžné školky.

Současně s jejich synem žena hlídala i další děti. „Když jsem chlapce hlídala, vždy hrozně vyváděl. V ten den jsem se rozhodla, že jeho rodičům oznámím, že už ho hlídat nebudu. Za poslední tři měsíce měl asi čtyři chůvy,“ řekla v květnu u soudu obžalovaná Hana Rettová. Vinu odmítá.

Dítě odkopla, ale nebylo to nic silného

Přiznala, že v osudný den dítě jednou odkopla, ale nebylo to nic silného. „Taky spadl jednou mezi plastové hračky, dvakrát na zadek. Odpoledne jsem ho nechala spát. Když jsem ho šla s jeho otcem vzbudit, nešlo to. Zavolala jsem proto záchranku a přes operátorku zjišťovala, jestli dýchá. Nedokážu si vysvětlit, co se mu mohlo stát,“ uvedla v květnu chůva, která k soudu k dalšímu jednání přestala jezdit.

Otec dítěte dnes vysvětloval, že naposledy šel vyzvednout k chůvě syna sám.

„Klepal jsme na dveře, paní mi otevřela. Pochopil jsem, že syn spí, neumím moc česky. Seděl jsem na lavičce v předsíni. Když se asi 15 minut nic nedělo, šel jsem za ním. Ležel na koberci vedle postele. Na nic nereagoval. Vzal jsem ho do rukou, jeho tělo bylo nehybné,“ popisoval mezi záchvaty pláče těžce zkoušený muž. Synovi masírovali hrudník. Chůva pak zavolala záchranku.

Chůva podle svědků děti fyzicky trestala

„Až po té události jsme se dozvěděli, že když děti neposlouchají, fyzicky je trestá,“ uvedl zlomený muž.

To potvrdila na policii jedna z vietnamských žen, jejíž dceru Rettová hlídala. „Dceru fackovala, jednou se vrátila s krvavým zraněním pod rtem a chůva mi neodpověděla, co se stalo. Při každé zmínce o babi dcera mlčela. Bylo vidět, že z ní má strach a že k ní nechce. Říkalo se v Chebu o ní, že je hlučná a na děti nadává,“ zaznělo ze spisu.

Státní zástupkyně navrhuje pro chůvu trest vězení v délce pěti let a rovněž zákaz hlídání dětí po stejně dlouhou dobu. Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti je ohrožena až 16letým vězením. Soud by měl vynést rozsudek v průběhu prázdnin.