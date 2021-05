Chlapce jsem jednou odkopla, přiznala chůva souzená za smrt dítěte

Obžalovaná Hana Rettová se cítí nevinná. Její advokát popírá, že by úmyslně napadla téměř dvouletého vietnamského chlapce. Kromě něj v té chvíli hlídala další děti ve věku osmi měsíců, dvě tříleté děti a ještě desetiletého školáka.

„Když jsem chlapce hlídala, vždy hrozně vyváděl. V ten den jsem se rozhodla, že jeho rodičům oznámím, že už ho hlídat nebudu. Za poslední tři měsíce měl asi čtyři chůvy,“ řekla u soudu obžalovaná.



Dítě jsem odkopla, ale nebylo to nic silného

„Už když mi ho předávali, začal se vztekat. Bouchal na dveře, chtěl za maminkou. Pak stále chodil za mnou, tahal mě, měla jsem co dělat, abych ho svlékla. Nejedl, nepil, jen pobíhal. Při obědě shodil jídlo na zem. Tahal mě za nohy, v kuchyni jsem ho málem opařila,“ popsala události z 10. března 2019 žena, která začala hlídat děti před dvaceti lety poté, co přišla o práci v bance.

Přiznala, že v osudný den dítě jednou odkopla, ale nebylo to nic silného. „Taky spadl jednou mezi plastové hračky, dvakrát na zadek. Odpoledne jsem ho nechala spát. Když jsem ho šla vzbudit, nešlo to. Zavolala jsem proto záchranku a přes operátorku zjišťovala, jestli dýchá. Nedokážu si vysvětlit, co se mu mohlo stát,“ uvedla dnes u soudu chůva.

Dítě zemřelo o sedmí dní později v nemocnici v důsledku otoku mozku.

Podle státní zástupkyně, která ji viní z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, je nesporné, že chlapce zranila chůva. „Úmyslně ho napadla, čímž mu způsobila rozsáhlá zranění hlavy,“ stojí v obžalobě.

Rodina mrtvého dítěte dávala chůvě za hlídání šest tisíc korun měsíčně. Jiné dítě nemají. „Třetí den, co ho hlídala, měl modřinu u oka. Ptala jsem se, od čeho to má. Chůva mi řekla, že spadl mezi hračky,“ vypověděla matka zemřelého chlapce na policii. Hlídání u Rettové údajně její syn špatně snášel.



Babi nás bila vařečkou

Policisté vyslechli mimo jiné i jiného chlapce, kterého Rettová hlídala od osmi měsíců. Řekl, že když zlobili, babi je bila vařečkou. „Je hodná, když jsem byl nemocný, hlídala mě. Měl jsem klíče od jejího bytu, chodil jsem si tam dělat úkoly,“ popsal chůvu nezletilý chlapec. Rettová bití vařečkou přiznala, ale podle ní to byly tresty jen symbolické.



Soudce přečetl i výpověď syna obžalované, který si z dětství neodnesl žádné šrámy na těle ani na duši. „Hlídání dětí zvládá naprosto normálně, učí se s nimi, vaří jim, hraje si s nimi. Když děti zlobí, zakáže jim televizi, nemá žádné extrémní chování,“ uvedl.

Zcela obráceně vypovídala na policii jedna z vietnamských žen, jejíž dceru Rettová hlídala. „Dceru fackovala, jednou se vrátila s krvavým zraněním pod rtem a chůva mi neodpověděla, co se stalo. Při každé zmínce o babi dcera mlčela. Bylo vidět, že z ní má strach a že k ní nechce. Říkalo se v Chebu o ní, že je hlučná a na děti nadává,“ zaznělo ze spisu. Po přečtení těchto slov se chůva v soudní síni rozbrečela s tím, že děti nebije.

Státní zástupkyně navrhuje pro obžalovanou trest vězení v délce pěti let a rovněž zákaz hlídání dětí po stejně dlouhou dobu. Soud pokračuje v příštích dnech výpověďmi znalců.