Walkman, kazety, mončičáci. Vánoční výstava vrací návštěvníky do dětství

„Pro letošní předvánoční období jsme připravili retro výstavu hraček z období 60. až 90. let minulého století. Oslovili jsme místní obyvatele i sběratele z regionu a nakonec se nám podařilo posbírat více než 900 exponátů, které jsou umístěné v síni Josefa Dobrovského,“ říká kastelán zámku Ludvík Pouza.

Ve vitrínách, ale i na zemi se to jen hemží nejrůznějšími autíčky, panenkami, stavebnicemi, nechybí Člověče, nezlob se!, minigolf či stolní fotbálek.

Raritou jsou věci z výrobního družstva Tvar, které kdysi působilo v bývalém chudenickém pivovaru. Ze závodu pocházely dřevěné hračky, které znaly děti téměř po celém světě.

Ovšem výstava není omezena pouze na hračky. Najít tu lze i další věci, kterými se v minulosti lidé na Vánoce obdarovávali. „Je tady všechno, na co si vzpomenete. Oblečení, kosmetika, elektronika, gramofonové desky, knížky. Máme tady také vybavení retro obýváku i kuchyně tak, jak na svátky vypadaly. Podařilo se nám sehnat i dobové konzervy, obaly od potravin. Jsou tady kalendáře, nádobí, ukázka toho, co se na Vánoce vařilo i peklo. S výstavou jsme si docela pohráli,“ konstatuje kastelán.

Návštěvník se na výstavě vrátí do dětství

Vystaveny jsou exponáty od patnácti lidí. „Věci jsme sbírali jak po domácnostech, půdách nebo sklepích, tak i ve sběrných dvorech a kontejnerech. Díky tomu tu máme třeba gramofon, který hraje, nebo funkční přenosnou televizi. Je tady ledacos. Když sem návštěvník přijde, vrátí se do svého dětství, protože tu najde věci, které jsme měli doma snad všichni,“ dodává Pouza.

Výstava je otevřena několik dní a už teď je na ni spousta ohlasů. „Hned první víkend, když přišli návštěvníci, bylo slyšet, jak říkají: Jé, to jsme měli doma, jé, to jsem si přál tehdy k Vánocům. Lidi si tady našli svoje věci. U jiných výstav to je tak, že si expozici rychle prohlédnou a za chvíli jsou pryč. V tomto případě je to jiné. Tady stráví třeba i hodinu. Rozjímají nad věcmi, rozebírají, co doma měli, co neměli, v jaké to bylo barvě nebo ve kterém vydání,“ podotýká.

Zcela jiný význam má výstava pro dnešní děti, které sem s rodiči už také zavítaly. „Je zajímavé, že některé věci vůbec neznají. Třeba telefon. Byl jsem u toho, když se jedno dítě ptalo rodičů, co to je. Když se dozvědělo, že tím lidé volali, vůbec nechápalo, proč to takhle fungovalo,“ sděluje.

Podobně záhadných exponátů je pro malé návštěvníky na výstavě více. „Máme tady první walkman, kazety, magnetofon. Ani o těchto věcech už děti netuší, na co byly,“ doplňuje kastelán.

Výstava je otevřena v pátek od 9 do 14 hodin, o víkendu pak od 13 do 16 hodin. Po telefonické domluvě je však možné návštěvu domluvit kdykoliv.