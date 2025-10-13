Řidiči si pletli sochu na lávce nad silnicí se sebevrahem. Musí pryč, rozhodl kraj

  13:45
Socha svatého Jakuba na nové lávce u Chotíkova přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary musí zmizet. Rozhodl o tom Krajský úřad Plzeňského kraje. Socha totiž děsí řidiče, kteří se bojí, že je to sebevrah. Kvůli tomu někteří volali i na policii.

Socha světce se objevila uprostřed oblouku nové lávky na začátku září, pár dní před jejím slavnostním otevřením 14. září.

A hned vzbudila pozornost. Někteří řidiči v ní viděli sebevraha, který chce skočit dolů. Druzí upozorňovali, že odvádí pozornost a je jen otázkou času, kdy se kvůli ní stane dopravní nehoda.

Podobný názor měla ještě před jejím umístěním v létě i policie, která nedoporučila jak správnímu orgánu, tak zhotoviteli stavby, tedy obci Chotíkov, aby socha na konstrukci byla. „Z důvodu možného ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spočívajícího v odpoutání pozornosti projíždějících řidičů,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.

Stavební úřad v Kralovicích ale přesto vydal souhlasné stanovisko. Poté, co sochu světce na oblouku konstrukce nainstalovali, a někteří řidiči kvůli domněnce, že vidí sebevraha, volali na linku 158, podala policie na Krajský úřad Plzeňského kraje podnět, aby přezkoumal vydané povolení k umístění sochy.

Kraj nyní rozhodl, že socha musí jít dolů. „Obdrželi jsme podnět od Policie České republiky a jako nadřízený stavební úřad jsme si od Městského úřadu Kralovice vyžádali celý spisový materiál k dané problematice. Po jeho prostudování krajský úřad jako nadřízený stavební úřad rozhodl tak, že v přezkumném řízení bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Kralovice, ve kterém byla povolena změna záměru před jeho samotným dokončením,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Chotíkovští tak budou muset sochu neprodleně sundat a umístit ji jinam. Kam, není známo. Redakce požádala o vyjádření starostku Chotíkova Evu Hirschfeldovou, na odpověď čeká.

17. června 2025

Ještě v září o přemístění sochy neuvažovala. „Socha je na tomto místě na návrh renomovaného architekta a lávka byla takto schválena a stavba povolena,“ uvedla starostka. Dodala, že ji nenapadlo, že by si ji někdo mohl splést například se sebevrahem, a pokud tomu tak je, mrzí ji to.

Lávka pro pěší a cyklisty nahradila most, který byl kvůli špatnému stavu zbořen v prosinci 2021. Je součástí turistických Svatojakubských cest, takzvaných Camino de Santiago, vedoucích až k hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiago de Compostela ve španělské Galicii.

Lávku proto zdobí socha svatého Jakuba. Jejím autorem je akademický sochař Jan Hendrych. Chotíkov za ni zaplatil 680 tisíc korun a je vyrobena z vysokopevnostního betonu.

Řidiči si pletli sochu na lávce nad silnicí se sebevrahem. Musí pryč, rozhodl kraj

