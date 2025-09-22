Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadku z Plzně na Vary

Petr Ježek
  12:47
Obří jeřáb usadil v noci na pondělí konstrukci historického svařovaného Faltusova mostu přes výpadovku na Karlovy Vary u Chotíkova. Téměř stoletá konstrukce, která pochází z areálu plzeňské Škodovky, má hmotnost 180 tun. Prošla kompletní rekonstrukcí a v příštím roce začne sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty.

I když o noční akci město dopředu neinformovalo, aby případné davy lidí nezkomplikovaly usazování konstrukce, týden trvající montáž jeřábu o hmotnosti 750 tun byla nepřehlédnutelná. Navíc místní byli informovaní o šestihodinové uzavírce výpadovky na Karlovy Vary, která je pro ně hlavní spojnicí s Plzní.

Usazování Faltusova mostu přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary u Chotíkova probíhalo v nočních hodinách. (21. září 2025)
Osazování Faltusova mostu u Chotíkova. (22. září 2025)
Osazování mostu přes frekventovanou silnici si nenechalo ujít asi šest desítek lidí. (22. září 2025)
Usazování Faltusova mostu přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary u Chotíkova probíhalo v nočních hodinách. (21. září 2025)
Neobvyklou podívanou si nakonec nenechalo ujít na šedesát zvědavců, většinou obyvatel Chotíkova. Parta mladých mužů přišla ke staveništi už kolem desáté večer, hodinu před plánovaným začátkem zvedání mostu. Vzali si s sebou rybářské židličky, ze kterých vše pozorovali.

„Tohle jen tak neuvidíte. Je až neuvěřitelné, že most je k háku jeřábu zavěšený jen na čtyřech úvazech,“ obdivovali práci techniků a jeřábníka. Přijela sem i dodávka, ze které posádka čepovala žíznivým divákům sudové pivo.

Svařovaný most původně sloužil v areálu plzeňské Škodovky, lidé po něm chodili od brány do fabriky nebo po šichtě domů. Na straně u Domažlické ulice byl napojený na cestu v podobě spirály, říkalo se mu tobogán.

O Velikonocích 2019 ho podobný jeřáb snášel z pilířů, tehdy překážel modernizaci železniční trati do Domažlic, která tu dostala druhou kolej. Unikátní konstrukce pak mnoho let rezivěla za škodováckou zdí.

Jeřáb v Plzni sundal historický most. Ten po renovaci poslouží jako lávka

Letos kamiony převezly kompletně zrekonstruovanou mostní konstrukci k Chotíkovu. „Město most získalo za cenu šrotu do vlastnictví a řešilo, co s ním. Protože je státem uznanou památkou, nebylo až tak jednoduché najít pro něj smysluplné využití. V příštím roce začne sloužit cyklistům a pěším pro jednoduché překonání karlovarské výpadovky,“ řekl náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Dodal, že jde o smysluplný projekt, byť náklady jsou obrovské, činí 60 milionů korun. „Dotace 16 milionů korun nepokryje ani třetinu nákladů. Přímo tady u lávky bude připomínka inženýra Faltuse i historie unikátního mostu,“ upřesnil Tolar.

I když je lávka majetkem města, je umístěna v katastru Chotíkova. Kdyby město nepoužilo Faltusův most, výstavba úplně nové lávky by podle odhadů odborníků vyšla přibližně na polovinu ceny než záchrana historického mostu.

V průběhu rekonstrukce byla konstrukce rozříznutá, otryskaná, opraveny vážně poškozené části a dostala i stejný odstín barvy, jakou měl 50 metrů dlouhý most po dokončení v roce 1931. Odborníci vycházeli ze zbytků zachovaných barev přímo na spodních vrstvách kovové konstrukce.

Velký jeřáb sundával v Plzni historický most (20. 4. 2019)

Životnost opraveného mostu by měla být stejná, jako kdyby nad silnici položili úplně novou lávku.

Usadit konstrukci o hmotnosti 180 tun na připravené podpěry s přesností na milimetry nebylo ve větrném počasí nic jednoduchého. Jeřáb a jeho závaží navážely kamiony od začátku minulého týdne. Smontovaná konstrukce i obří stroj byly připravené na náspu vedle silnice směrem ke Krkavci.

Jeřábník musel most několikrát spouštět a pak zase o několik desítek centimetrů zvedat, aby konstrukce přesně dosedla. „Geodeticky musí být konstrukce úplně přesně. Pak se s ní pomocí hydrauliky bude pohybovat jen nahoru, až se budou osazovat ložiska, a posléze se spustí zase dolů,“ objasnila Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně, proč jeřábník most několikrát posadil na připravené podpěry a pak ho zase zvedal. Po dvou a půl hodinách od zahájení prací ještě nebyl most na svém definitivním místě.

Frekventovaná výpadovka byla kvůli usazování konstrukce úplně uzavřená od nedělní 23. hodiny, omezení bylo povolené do pondělní páté hodiny ranní.

Náročné byly i přípravy plochy pro velký mnohasettunový jeřáb, který má pásy místo kol. „Než se mohl na místě postavit, bylo nutné odkrýt zeminu do hloubky až 70 centimetrů, navézt tam kamenivo a vše ještě zpevnit dubovými trámy. Kamiony sem navážely od začátku minulého týdne části jeřábu, při jeho sestavování byl zapotřebí ještě menší jeřáb,“ přiblížila Žáková.

U Chotíkova postaví dvě nové lávky, jedna původně sloužila ve Škodovce

K mostu budou na obou stranách dobudované několik metrů dlouhé nájezdy. Most propojí už hotové nebo opravené stezky od řeky Mže, tedy od Malesic nebo Radčic k Chotíkovu s dalšími stezkami v okolí vrcholu Krkavec, což je oblíbená volnočasová lokalita.

Stezky tu budou vesměs asfaltové nebo z recyklované asfaltové směsi. Cyklisté a pěší se po mostě bezpečně dostanou přes frekventovanou výpadovku, kterou dnes často přebíhají, což je velmi riskantní. V tomto úseku je velmi silný provoz, navíc široká silnice svádí k hodně rychlé jízdě.

Lávka přes karlovarskou výpadovku je nejdál ze tří podobných projektů, které město Plzeň v současné době řeší. „Aktuálně soutěžíme lávku přes Rokycanskou ulici na Letné, která nahradí podchod. Letos na podzim bude vypsaná soutěž na lávku u soutoku řek Radbuzy a Mže poblíž Vodárny,“ doplnil radní Tolar.

Vedoucí památkového odboru magistrátu Karel Zoch loni připomněl, že autor mostu František Faltus byl v minulosti mezinárodně uznávaným odborníkem na mostní stavby.

Podle Zocha měl Faltusův most experimentální konstrukci. „Ve své době se jednalo o největší svařovaný most na světě. Byl prezentovaný v mezinárodním odborném tisku,“ řekl.

Profesor František Faltus byl odborníkem ocelového mostního stavitelství a průkopníkem svařování. Po studiu techniky ve Vídni pracoval od roku 1926 ve Škodových závodech v Plzni a zavedl technologii svařování mostů.

Podle jeho návrhu vznikl v Plzni v roce 1933 ještě silniční Tyršův most přes Radbuzu, údajně první plně svařovaný obloukový most v Evropě, který ve své době patřil mezi pět nejodvážnějších konstrukcí světa.

U Chotíkova budou dvě nové lávky, jedna se stane součástí Svatojakubské cesty (17. 6. 2019)

