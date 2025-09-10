Na lávce nad silnicí je sebevrah, volají vyděšení řidiči policii. Mate je socha

Novou lávku včetně sochy světce ještě ani Chotíkovští slavnostně neotevřeli a už budí emoce.
„Když jsem viděl tu siluetu na vrcholu klenby nad lávkou, myslel jsem si, že někdo chce skočit. Když neskákal, tak jsem si říkal, že to asi bude nějakej odvážnej fotograf. Pak jsem se dozvěděl, že je to socha, která se nedá ani pořádně prohlédnout. Ať už je ta socha jakákoliv, ať stála jakoukoliv sumu, nejvíc nechápu to umístění,“ shrnul kritiku jeden z pisatelů pod fotografií sochy s lávkou na sociální síti.
Rozhodně není jediný, kdo si sochy všiml a bál se, že jde o sebevraha, který chce skončit se životem. Několik lidí kvůli tomu volalo na linku 158. Potvrdila to policejní mluvčí Eva Červenková.
Ta upozornila, že i policii se umístění sochy nezamlouvá. „V průběhu léta jsme obeznámili jak správní orgán, tak i samotného zhotovitele stavby s nesouhlasným stanoviskem Policie ČR. Umístění sochy na konstrukci nové lávky přes komunikaci I/20 jsme nedoporučili, a to z důvodu možného ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spočívajícího v odpoutání pozornosti projíždějících řidičů,“ vysvětila Červenková.
Doplnila, že Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje bude podávat podnět Krajskému úřadu Plzeňského kraje k přezkoumání vydaného povolení k umístění sochy.
Investorem světce je Chotíkov. Starostka Eva Hirschfeldová přiznala, že byla upozorněna na to, socha může upoutat pozornost řidičů, ale o jejím přemístění neuvažuje. „Bude osvětlená, aby i řidiči poznali, že se jedná o sochu,“ přiblížila starostka pro ČT.
Lávka pro pěší a cyklisty nahradila most, který byl kvůli špatnému stavu zbořen v prosinci 2021. Měla to být chlouba obce. „Byl to most z roku 1974. Vznikl jako náhrada za přerušenou polní cestu, nebyl nijak udržovaný, byl už nepoužitelný a spadl do majetku státu,“ popsala již dříve starostka.
Nová lávka je součástí turistických Svatojakubských cest, takzvaných Camino de Santiago, vedoucích až k hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiago de Compostela ve španělské Galicii. Lávku proto zdobí socha svatého Jakuba. Jejím autorem je akademický sochař Jan Hendrych. Chotíkov za ni zaplatil 680 tisíc korun.
Slavnostní otevření lávky se uskuteční v neděli dopoledne.
