V nejméně navštěvované části Brd se objevil vlk, zachytila ho fotopast

Občasné zprávy již dříve naznačovaly, že by vlci v Brdech mohli být. Pro šelmu je totiž zdejší lesnatá krajina, která je bez významného osídlení, vhodné a přirozené prostředí k životu. Navíc je v ní pro vlka i dostatek potravy.

„Pro lesy v Brdech je přítomnost vlků určitě dobrá zpráva. Živí se totiž především prasaty divokými, srnci či jeleny, kteří doslova spásají mladé stromky a působí tak velké škody lesníkům a zemědělcům. Přemnožená spárkatá zvěř tvoří přes devadesát procent vlčího jídelníčku. Přítomnost vlků může v důsledku znamenat i pestřejší a druhově bohatší lesy,“ uvedl Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Agentura však nechtěla specifikovat místo, kde fotopast vlka zachytila.

Domácí teritorium vlka bývá velké až několik set kilometrů čtverečních. Především mladí jedinci jsou schopni urazit i stovky kilometrů při hledání místa, kde by se mohli usadit. Vidět vlka na vlastní oči je spíše vzácností. Návštěvníci Brd by i přesto měli mít své psy na vodítku a neměli by po sobě zanechávat odpadky a zbytky jídla.

„Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, tak vlci jako vrcholoví predátoři. Chovatelům hospodářských zvířat doporučujeme, aby si svá stáda před šelmami preventivně zabezpečili. Víme, že jejich přítomnost znamená pro chovatele komplikace, ale stát jim na to poskytuje podporu. Chovatelé mají nárok na náhradu škod v případě vlčího útoku, nově je možné v důsledku opakovaného výskytu vlka žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření. Ta představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy, například na plat pastevce, údržbu oplocení či péči o pastevecké psy,“ uzavřel Fišer.