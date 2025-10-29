Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

  19:36
Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.
Policie na dálnici D5 zadržela muže, který se tmou řítil v rychlosti 239...

Policie na dálnici D5 zadržela muže, který se tmou řítil v rychlosti 239 kilometrů za hodinu. (24. října 2025) | foto: policie čr

Z plakátu filmu Rychle a zběsile 10
Vin Diesel ve filmu Rychle a zběsile 10
Z filmu Rychle a zběsile: Tokijská jízda (2006)
Z filmu Rychle a zběsile 7
„Policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra v pátek večer narazili na řidiče, za jehož jízdu by se určitě nestyděl ani Vin Diesel alias Dominic Toretto ze slavné série Rychle a zběsile,“ uvedla ve středu večer policie na Facebooku.

Kolem služebního vozidla muž prosvištěl v automobilu Chevrolet Corvette rychlostí 239 kilometrů za hodinu. Policisté řidiče zastavili, zadrželi jeho řidičský průkaz a oznámili přestupek správnímu orgánu.

Řidič se řítil po dálnici rychlostí 226 km/h, bez papírů může být i rok a půl

Muži hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun, přičtení šesti bodů do karty řidiče a zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel na dva roky. „Ne vždy takto rychlá jízda končí jako pouhý přestupek,“ upozorňuje policie.

