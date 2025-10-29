Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

„Policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra v pátek večer narazili na řidiče, za jehož jízdu by se určitě nestyděl ani Vin Diesel alias Dominic Toretto ze slavné série Rychle a zběsile,“ uvedla ve středu večer policie na Facebooku.
Kolem služebního vozidla muž prosvištěl v automobilu Chevrolet Corvette rychlostí 239 kilometrů za hodinu. Policisté řidiče zastavili, zadrželi jeho řidičský průkaz a oznámili přestupek správnímu orgánu.
Řidič se řítil po dálnici rychlostí 226 km/h, bez papírů může být i rok a půl
Muži hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun, přičtení šesti bodů do karty řidiče a zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel na dva roky. „Ne vždy takto rychlá jízda končí jako pouhý přestupek,“ upozorňuje policie.