S pistolí nutili ženu k prostituci, soudí pár. Případ starý 19 let se málem promlčel

Obžalovanými v případu obchodování s lidmi jsou Němec Peter Marcusi F. a Bohuslava R., Češka žijící v Německu. Jedná se o bývalé manžele.

Zatímco žena dnes k soudu přijela, Peter Marcusi F. se nedostavil. Z hlavního líčení se kvůli nemoci omluvil těsně před jeho začátkem, čímž nahněval soudce Tomáše Boučka. I proto, že v lékařské zprávě není uvedena diagnóza, s čím marodí, a také v ní stojí, že v pátek už by měl být obžalovaný muž zase v práci.

„Omluvy na poslední chvíli a třídenní pracovní neschopnost se u českých soudů úplně donekonečna netrpí. Pokud se to s takovými omluvami potáhne a váš klient nebude přebírat poštu na adrese, kde bydlí, reálně hrozí evropský zatykač,“ mluvil soudce Bouček k advokátovi německého občana. Muž by pak čekal na hlavní líčení ve vazbě.

Soudce se rozohnil i proto, že jeho údajná spolupachatelka sice u soudu byla, ale nebylo efektivní ji vyslechnout. Výslech by se totiž musel opakovat v přítomnosti Petera Marcuse F. Dnešní jednání tak bylo velice krátké a je přesunuto na začátek března.

Těsně před promlčením

Obžalovanému muži hrozí sedm let vězení a ženě pět let. Kauza se odehrála v Chebu a je z roku 2006. V roce 2020, kdy bylo zahájeno trestní stíhání, byla těsně před promlčením.

Podle státního zastupitelství obžalovaní převzali do péče od poškozené nezletilé dítě, které měla žena v péči. Měli ho hlídat do doby, než se žena vrátí z porodnice.

Po návratu jí ale dvojice nechtěla říct, kde dítě je, a požadovali po ní, aby poskytovala sexuální služby za úplatu formou eskortu. To žena odmítala.

Podle obžaloby jí dítě vrátili až policisté. I poté žena bydlela u obžalované dvojice. Celá situace eskalovala v březnu 2006, kdy Peter Marcus F. namířil na ženu střelnou zbraň a donutil ji k prostituci. Následně ji odvezli do Německa, kde pro ně prodávala své tělo na sex.

„Poškozená ze strachu o život svůj a svých dětí měla tyto služby provozovat, a to nejméně do dubna 2006, kdy se jí podařilo z nočního klubu utéct a před obžalovanými se ukrýt,“ stojí ve spisu.

Advokát Petera Marcuse F. se dnes u soudu pozastavil nad tím, že poškozená si na věc vzpomněla rok před ukončením patnáctileté promlčecí doby.

Mluvčí soudu Jakub Štverák vysvětlil, že promlčecí doba se přerušuje zahájením trestního stíhání. „To u obou obžalovaných započalo v roce 2020, tedy před uplynutím promlčecí lhůty patnácti let. Dle trestního zákoníku přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. Trestný čin proto nebyl promlčen,“ upřesnil Štverák s tím, že pokud by bylo trestní stíhání zahájeno o rok později, nebylo by už možné obžalobu podat.