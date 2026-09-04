Stejným způsobem už NSS v červenci naložil se stížností Dolní Cerekve na Jihlavsku, která se týkala průzkumného území Hrádek. Nové rozhodnutí je zpřístupněné na úřední desce.
V předběžném výběru jsou čtyři lokality, všude se okolní samosprávy obrátily na soudy, zatím bez úspěchu. Průzkum lokalit už začal.
Obec Chanovice napadla rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které průzkum povolilo. Neuspěla u Městského soudu v Praze ani u NSS, který potvrdil svou dosavadní judikaturu. Zdůraznil, že cílem průzkumu je pouze zjistit, zda je lokalita pro úložiště vůbec vhodná. „Nadále jde o pouhé ověření podmínek,“ stojí v rozhodnutí.
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Není jisté, že na průzkum později naváže výstavba. Nároky na odůvodnění a vyvažování veřejných zájmů proto nejsou tak vysoké jako v případě průzkumu nerostných ložisek. Obce a další aktéři mohou své zájmy hájit v pozdějších fázích.
Průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry v lokalitě Březový potok stanovilo ministerstvo v roce 2024, a to na žádost Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obce z okolí nejprve podaly neúspěšný rozklad k ministru životního prostředí, poté se obrátily se správní žalobou na Městský soud v Praze, který ji zamítl jako nedůvodnou. Kasační stížnost už podávaly jen Chanovice.
Žaloby kvůli stanovení dalších průzkumných území podaly také obce z okolí lokalit Horka na Třebíčsku a Janoch u Temelína na Českobudějovicku. Městský soud v Praze nevyhověl žádné z nich. Dalšími kasačními stížnostmi se ještě NSS bude zabývat.
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Hlubinné úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren má v Česku vzniknout do roku 2050. SÚRAO letos začala s průzkumnými vrty na jednotlivých lokalitách.
„V procesu výběru finální a záložní lokality jde o důležitý milník. Poprvé se podíváme prostřednictvím vrtů přímo pod zem a zpřesníme si dosavadní poznatky získané z povrchu. Podrobněji popíšeme geologické prostředí a lépe mu porozumíme, čímž získáme kvalitní podklady pro výběr finální a záložní lokality,“ uvedl na webu SÚRAO ředitel Lukáš Vondrovic. Rozhodnutí by mělo padnout v roce 2030.