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Rekonstrukce rozhledny Chlum má zelenou, město koupí dominantu Doubravky

Jaroslav Nedvěd
  9:59
Přípravy nového vzhledu vrchu Chlum na okraji Plzně se mohou naplno rozjet. Zastupitelé rozhodli o tom, že město za zhruba 4,5 milionu korun koupí 25 metrů vysokou rozhlednu, která na kopci stojí. Rozhlednu, která není v nejlepším stavu, čeká rekonstrukce a kolem vznikne zázemí pro návštěvníky, jimž má sloužit například restaurace a víceúčelový sál.
Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u...

Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u Plzně a jeho okolí | foto: projectstudio8

Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u...
Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u...
Rozhledna Chlum u Plzně
Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u...
7 fotografií

Dominanta Východního předměstí Plzně se má znovu stát pro lidi atraktivním místem. Finále úprav kolem rozhledny by se mělo odehrát v roce 2028.

Studie úprav Chlumu, kterou připravila kancelář projectstudio8, byla představena už v roce 2021. V roce 2024 pak město od římskokatolické církve odkoupilo za zhruba 20 milionů korun 33 hektarů pozemků v oblasti vrchu a koupilo také příjezdovou cestu k rozhledně.

Tomáš Soukup (ANO), starosta městského obvodu Plzeň-Doubravka, kde Chlum leží, prohlásil, že pro nákup rozhledny existuje silný veřejný zájem. Rozhlednu označil za klíčovou součást vrchu.

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„První rovina je veřejná funkce Chlumu. Chceme, aby se stal uceleným, veřejně přístupným a důstojným rekreačním územím pro obyvatele Plzně,“ řekl Soukup, když přesvědčoval zastupitele, aby pro koupi rozhledny zvedli ruce. Veřejný zájem zdůrazňoval, protože cena byla více než sedmkrát vyšší, než stanovil odhad.

Vlastník rozhlednu vydražil v aukci a nejvyšší nabídka byla více než 4,5 milionu. Město nicméně mělo jako vlastník pozemku předkupní právo, pokud cenu vyrovná a ke zdůvodnění takové transakce je veřejný zájem nutný.

Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u Plzně a jeho okolí
Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u Plzně a jeho okolí
Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u Plzně a jeho okolí
Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u Plzně a jeho okolí
7 fotografií

Další rovinu veřejného zájmu starosta viděl v tom, že město k naplnění svého záměru musí mít kontrolu nejen nad pozemky, ale i nad samotnou rozhlednou. Domnívá se, že bez ní by celý vrch nikdy nemohl fungovat jako jeden celek.

„Chlum není obyčejná nemovitost bez souvislostí. Je to dominanta části Plzně, místo, kde se lidé znají z procházek, výletů, dětství. Pro Doubravku, Bukovec, Lobzy, Bílou Horu, ale i širší část města je přirozeným orientačním bodem. Veřejný zájem v tomto případě není jen symbolický, nejde jen o to, že k rozhledně máme vztah, nejde o paměť místa. Veřejný zájem spočívá v tom, že Chlum může sloužit jako výjimečné veřejné místo pro rodiny s dětmi, pro školy, pro seniory, pro sportovce, pro turisty, pro aktivní odpočinek,“ vysvětloval.

Tvrdil, že město dlouhodobě připravuje Chlum, který nemá být komerční atrakcí, ale klidným a důstojným místem pro veřejnost a rozhledna proto nemůže být oddělena od okolí. „Je srdcem Chlumu, dává celému místu smysl a provozní osu,“ konstatoval.

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Místostarosta Doubravky Jan Kakeš (ANO) řekl, že podle odhadů by měla rekonstrukce rozhledny, aby ji bylo možné využívat, stát přibližně pět milionů korun. Podle Kakeše by se měly výdaje spojené s úpravami na Chlumu dostat do rozpočtu na příští rok. Upozornil, že kromě toho bude zapotřebí také napojit vrch na vodovod a kanalizaci dovést.

Práce na Chlumu by měly začít právě rekonstrukcí rozhledny, která je památkově chráněná. „Do poloviny příštího roku bychom mohli mít potřebnou dokumentaci. Pokud všechno půjde hladce, do konce příštího roku by práce na obnově rozhledny mohly začít,“ uvedl.

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Místostarosta tvrdil, že projekt na vybudování zázemí pro návštěvníky u rozhledny bude na povolování náročnější a potrvá déle. Odhadl, že samotná výstavba by pak mohla začít v roce 2028. Náklady na úpravu místa na vrcholu Chlumu jsou odhadované na přibližně 40 milionů korun a dalších zhruba pět milionů by mohlo podle dřívějších odhadů stát vybudování vodohospodářské infrastruktury. Kakeš předpokládá, že ceny budou nakonec v důsledku růstu cen stavebních prací vyšší.

Rozhledna na vrchu byla postavena v roce 1929. Dříve pod ní stála chata pojmenovaná po plzeňském starostovi Luďku Pikovi. Chata s restaurací byla zbořena v roce 1999.

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