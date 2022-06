Plzeňský kraj vybral České dráhy i přesto, že nenabídly nejnižší cenu

Desetiletý kontrakt, který začne od prosince 2023, je zhruba za čtyři miliardy korun.

„Vítězného dopravce pro obě oblasti schválili dnes jednomyslně radní Plzeňského kraje. Ve hře byly ještě společnosti Arriva a Leo Express,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN.

Dnes provozují osobní vlaky v obou oblastech České dráhy (ČD). „Teď zveřejníme záměr uzavřít smlouvu přímým zadáním s Českými drahami. Případné námitky lze podat deset dnů po zveřejnění,“ doplnil Čížek.

ČD uspěly i přesto, že nenabídly nejnižší cenu. Slíbily ale zavést 11 nových vozidel od polské společnosti PESA, nahradí 40 let staré motorové soupravy. Rozhodlo i to, že ČD mají uzavřenou rámcovou smlouvu na dodávku nových vozů a nehrozí tak, že by nebyly k dispozici do prosince 2023.

Nabídka s největším počtem nových vozidel

Rada kraje loni v dubnu zrušila soutěže na obě tratě. Důvodem byla vysoká nabídková cena. Do obou tendrů se totiž tehdy přihlásily jen ČD. Kraj se v té době obával poklesu daňových příjmů vinou koronavirové krize. Nakonec postupovala formou takzvaných tržních konzultací, někdy přezdívanými jako rozstřel.

„Protože by se už nestihla regulérní soutěž se vším všudy, tak postupujeme přímým zadáním, ale tak, abychom dali šanci co nejvíc uchazečům. Máme hotový vzorový model, dali jsme jim jízdní řády, počty cestujících na jednotlivých tratích i roky, kdy se tam má zavést zabezpečovací systém ETCS. Mají nám dodat jednu nabídku tak, jak jsme ji připravili my, tedy model, a pak mají volné pole k tomu, aby nám řekli, kde by se dalo ušetřit. Prostě děláme vše pro to, aby ceny byly pro nás co nejpřijatelnější,“ uvedl tehdy Čížek.

Všichni tři dopravci pak poslali zaktualizované finanční modely. „Provedli jsme jejich multikriteriální analýzu a porovnání. Nakonec rada upřednostnila variantu s maximálním počtem zcela nových vozidel, a to nabídku ČD,“ vysvětlil náměstek a zdůraznil, že uzavřením této přímé smlouvy dosáhne kraj oproti předchozí neúspěšné veřejné soutěži finanční úspory ve výši více než půl miliardy korun.

Podle Čížka bude moci kraj uzavřít smlouvu s ČD až po polovině října. Důvodem je právě zrušení původního výběrového řízení. „Museli jsme proto změnit notifikaci na přímé zadání, na což se musí čekat rok. Takže podepsat smlouvu můžeme až po 15. říjnu, kdy uběhne rok od změny notifikace,“ řekl Čížek.

V Českém lese najedou vlaky zhruba 470 000 kilometrů ročně, na Plzeňsku zhruba 1,1 milionu kilometrů. V souboru Plzeňsko jsou tratě Planá – Tachov, Rokycany – Nezvěstice, Nýřany – Heřmanova Huť, Plzeň – Radnice, Plzeň – Bezdružice, Plzeň – Žihle a Klatovy – Železná Ruda.

V celku Český les pak tratě Tachov – Domažlice a Poběžovice – Staňkov – Holýšov, kde dnes jezdí soupravy Regionova a motorové vozy řady 810 z 80. let minulého století.