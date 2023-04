Část pošty bych zprivatizoval, říká starosta. Chtějí mu zrušit čtyři pobočky

„Se starosty jsme se shodli, že seznam poboček, které se mají zrušit, je naprosto neakceptovatelný,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták z Pirátů.

Podle něj Česká pošta měla při rušení poboček využít místní znalost území, kterou mají právě starostové. „Je chyba, že se starosty nikdo nejednal, je to skandální,“ sdělil Špoták.

Připomněl, že vláda má o rušení poboček jednat už v tomto týdnu. „Proto chceme, aby tuto reorganizaci České pošty posunula minimálně o půl roku na začátek příštího roku namísto 1. července,“ uvedl Špoták.

Starosta městského obvodu Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner z ODS uvedl, že z České pošty se vytáhla výdělečná část a zůstala na jejích bedrech ta nevýdělečná. Na otázku, jestli tedy společně s hejtmanem a dalšími starosty bojuje za to, aby nevýdělečné fungovalo dál, odpověděl, že bojuje za to, aby se to dotovalo státem, ale ne v takové výši jako dosud nebo aby se nevýdělečná část prodala soukromníkovi.

„Myslím si totiž, že stát neumí dělat věci lépe než soukromník. Klidně bych přistoupil na privatizaci té části České pošty, kterou není stát schopný ekonomicky řídit. To, na čem Česká pošta prodělává, by soukromá firma určitě zvládla lépe,“ sdělil starosta obvodu s 35 tisíci obyvateli, kde se ruší čtyři z pěti pošt.

Aschenbrenner se pozastavil nad tím, že se ruší i pošta, která je jako jediná v městském objektu. To se týká pošty ve Francouzské ulici. „K tomu, proč k tomu došli, ale potřebuji znát čísla,“ sdělil.

Špoták sdělil, že starostové nemají data ani o tom, jestli pobočky, které na trhu zůstanou, budou mít dostatečnou kapacitu poboček, jestli se tam počet poboček zvýší, jestli se prodlouží pracovní doba nebo jestli budou mít klienti pošty kde parkovat.

Ruší se i bezbariérové pošty

Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO sdělil, že pobočky připravené ke zrušení nepovažuje za nestrategické. „Protože se ruší i dvě bezbariérové pošty, což je nepřijatelné pro seniory a imobilní občany,“ vysvětlil primátor.

Není podle něj pravdou ani deklarované, že docházková vzdálenost k pobočkám, které mají na trhu zůstat, jsou tři kilometry. „Je to tři kilometry vzdušnou čarou, ale ve skutečnosti je to daleko víc,“ poznamenal.

Připomněl i to, že v sídlišti, kde se pobočky ruší, je určitě vypláceno víc důchodů než rozdáváno balíků. „Tyto informace nám ale Česká pošta měla dát. S nikým ze starostů ale nebylo jednáno,“ dodal Zarzycký.

V Klatovech s 22 tisíci obyvateli se ruší tři ze čtyř poboček. Podle starosty Rudolfa Salvetra z ODS se ruší okrajové pošty, které ale neobsluhují jen město, ale i okolní obce, což je chyba. Na otázku, jestli by město přispělo na provoz nebo případně zaplatilo provoz poboček, odpověděl, že si nedovede představit, že by město platilo všechny tři pobočky.

„Jsme ale schopni se o finanční participaci bavit, ale problém je v tom, že neznáme čísla a data, kolik by to město případně stálo, jestli by byl možný pronájem pro město nebo jestli by se pobočky daly převést jinam. Tyto věci měly být předjednány,“ konstatoval.