Pošta v plzeňské Olympii zůstane, o pobočku ve Skvrňanech se ještě bojuje

„Mohu potvrdit, že se nám podařilo domluvit na snížení počtu rušených poboček o jednu, a to poštu číslo 9 v Obchodním centru Olympia, která bude zachována. Dál budeme jednat o zachování dalších dvou strategických pošt v Plzni. V tomto případě ale bude záviset na dalším jednání s manažery pošty a jednotlivými starosty. Bohužel se musíme pohybovat v rámci, který nám stát a rozhodnutí vlády umožňuje,” uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO po jednání s regionálním vedením České pošty (ČP).

Narážel na to, že vláda ve středu odsouhlasila zrušení 300 poboček, takže pokud některá z předběžného seznamu rušených zmizí, bude se muset vyměnit za jinou.

Mluvčí ČP Matyáš Vitík uvedl, že pošta v Olympii zůstane proto, aby byla dodržena legislativa a pravidlo, že každá obec nebo městská část musí mít alespoň jednu pobočku. A za kterou poštu se tedy ta v Olympii vymění, aby byl dodržen počet 300? „Bude to jedna z dlouhodobě uzavřených poboček,“ sdělil Vitík. Konkrétnější ale nebyl.

Rušené pošty se nezmění na Pošty Partner

Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů, který s regionálním vedením pošty také jednal, upřesnil, že 22 poboček určených ke zrušení v Plzeňském kraji stále platí. „Rušené pobočky navíc nebudou měněny na pobočky Pošta Partner dotované státem,“ dodal hejtman.

Pokud tedy bude chtít město nebo obec zachovat pobočku, bude si její provoz zřejmě muset zaplatit.

A jaká bude dostupnost služeb v 2 900 pobočkách, které budou v Česku zachovány, a kde by měl být větší nápor lidí? „Balíky by pošta chtěla přesunout na balíkovny a do balíkových boxů. Díky tomu by měla zvládnout listovní zásilky. Jejich počet se navíc bude v následujících letech snižovat v řádu desítek procent,“ dodal hejtman.

Po jednání s manažery ČP sdělil, že během 14 dnů by měli manažeři státního podniku navštívit všechna města a obce, kterých se rušení poboček týká. „Budou vysvětlovat, jakým způsobem dokážou zpracování listovních zásilek či balíků v místech s rušenými pobočkami zajistit,“ uvedl hejtman.

Boj o poštu ve Skvrňanech

Starosta obvodu Plzeň 3 David Procházka z ANO zase oznámil, že nevzdává boj o poštu v Plzni-Skvrňanech. Petici za její zachování podle jeho slov podepsalo více než 160 lidí. „Padly i varianty, že by ji bylo možné vyměnit za jinou. Otázkou je, za kterou. Nechceme brát menší poštu například Křimicím, to by bylo kanibalizování obvodu obvodem,“ sdělil.

Vysvětlil, že pokud by ke zrušení pobočky na Skvrňanech skutečně došlo, byla by spádovou poštou pro tuto oblast čítající až 14 tisíc lidí hlavní pošta v Solní ulici. O něco bližší Křimice podle něj nejsou pro skvrňanské obyvatele ideální kvůli horší dopravní obslužnosti. Tak obtížné by to ale být nemělo, protože městská hromadná doprava tam ze Skvrňan jezdí zhruba každou půlhodinu.

V souvislosti s tím, že nově budou Skvrňanští muset jezdit na hlavní poštu v Solní ulici, Procházka kritizoval, že se tím bude zahušťovat doprava směrem do centra města. Kritizoval i to, že se tam nedá zaparkovat. I s tím by si ale lidé mohli poradit, protože nedaleko je parkovací dům Rychtářka, parkovací dům Nové divadlo nebo parkoviště u zastávek v sadech Pětatřicátníků, případně parkovací dům obchodního centra Plaza.

Další možností, jak poštu na Skvrňanech zachovat, je podle Procházky finanční příspěvek na provoz této pobočky. „Za mě je to ale krajní možnost,“ sdělil Procházka.

Vláda ve středu schválila nařízení, jímž se snižuje minimální počet poboček, které musí provozovat Česká pošta, z 3 200 na 2 900. Návrh nařízení jí předložil Český telekomunikační úřad, který poštovní trh reguluje.

Česká pošta již zveřejnila předběžný seznam 300 poboček ke zrušení. Zástupci podniku se ale ještě budou setkávat se starosty dotčených obcí, a je tak možné, že seznam do začátku května dozná změn. Celkový počet rušených pošt se ale již měnit nebude.