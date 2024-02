Řidiči radši jedou po úzké cestě než dlouhou objížďkou. Stavba rozpůlila obec

Pěšky je to z jedné strany uzavírky na druhou pár desítek kroků navíc, autem ale přes 11 kilometrů.

Jezdit z východní části Červeného Hrádku do Plzně oficiální dlouhou objížďkou přes Kyšice se ale chce málokomu. Úzká silnice mezi poli, kde se po dosypání krajnic už vyhnou dvě auta, byla původně vybudována pro zemědělce a cyklisty. Teď se pro mnoho lidí šoférů stala zkratkou.

„Mám od rodiny zakázané chodit sama ven. Je tu hrozný provoz. Jezdí už zase jedno auto za druhým,“ popisovala v úterý před domem v uličce navazující na cestu do polí více než 90letá seniorka. V doprovodu ženy, která jí pomáhá, vyrážely na dopolední procházku.

Od poloviny srpna 2022 do loňského listopadu, kdy stavební firmy budovaly kompletně novou silnici s chodníky od okraje Újezdu a západní části Červeného Hrádku, projížděly sotva dva metry od ženina domu na zkratku v polích spousty aut. Teď ale provoz může být ještě silnější.

V předchozích etapách stavby byl z východní části obce možný průjezd aspoň na silnici k dálničními přivaděči a do obchodní zóny. I když u odbočení zdržely řidiče semafory, dalo se tam projet. Teď už tahle varianta není možná, protože původní silnice a frekventovaná křižovatka už neexistují. Hned v pondělí, kdy práce začaly, pracovníci odfrézovali veškerý asfalt původních silnic, které musejí ustoupit stavbě. O den později bagrista se svým strojem nedaleko křižovatky pracoval na prvním výkopu.

„Začala čtvrtá fáze stavby, která by měla být hotová koncem května letošního roku. Pátá, tedy poslední část, pak začne v červnu a skončí v září, kdy bude kompletně dokončen celý úsek od křižovatky ulic Hrádecká a Staroveská za křižovatku s ulicí K Fořtovně,“ informoval technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.

Pouze pro autobusy a vozidla stavby je průjezdná úzká ulice Pod Hospodou, která propojuje západní část obce se silnicí k dálničnímu přivaděči. Autobusy městské dopravy ji využívají v rámci dočasné jednosměrné okružní linky z Doubravky kolem Ústředního hřbitova do západní části Červeného Hrádku a na konečnou v Doubravce. Do východní části obce teď nejezdí. Modré autobusy v objednávce kraje mohou uličkou projíždět obousměrně, proto tam jsou semafory. Jenže zatímco dříve na zdolání zastávek mezi západní a východní částí obce potřeboval autobus asi minutu, teď se cestující podívají ještě na dálniční přivaděč, do Kyšic a z nich jen některé spoje jedou i do východní části Červeného Hrádku. Zajížďka je to asi na 10 minut.