VIDEO: Na benzince začalo kvůli závadě hořet auto, plameny ho zcela pohltily

Autor:
  11:15
Nebezpečná situace se v pondělí ráno odehrála na čerpací stanici v Plzni. Začalo tam hořet osobní vozidlo. Řidička z něj stačila včas vystoupit a vyndat si z něj věci. Plameny zachvátily celé auto.

Vozidlo značky Renault začalo hořet na čerpací stanici v Dobřanské ulici na Borech před půl osmou ráno.

U čerpací stanice v Plzni hořelo osobní vozidlo, řidička stačila včas auto opustit. (25. května 2026)

Podle serveru Krimi-Plzeň se řidička už během jízdy všimla, že jí zlobí motor. Odbočila proto na parkoviště u čerpací stanice.

Tam ale renault přestal jet a začalo se kouřit z motorové části. Následně jej pohltily plameny.

Ženě se podařilo vynést z již hořícího vozidla věci, které si naskládala do tašky, a odešla pak dál od auta. Mezitím už přijeli hasiči.

Dodávku na silnici v mžiku zachvátily plameny, škoda přesáhla půl milionu

„Požár zasáhl vozidlo v plném rozsahu. Ke zraněním nedošlo,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Podle něj byla příčinou vzniku požáru technická závada. „Škoda je 25 tisíc korun,“ uzavřel Poncar.

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
