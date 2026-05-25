VIDEO: Na benzince začalo kvůli závadě hořet auto, plameny ho zcela pohltily

Vozidlo značky Renault začalo hořet na čerpací stanici v Dobřanské ulici na Borech před půl osmou ráno.
Podle serveru Krimi-Plzeň se řidička už během jízdy všimla, že jí zlobí motor. Odbočila proto na parkoviště u čerpací stanice.
Tam ale renault přestal jet a začalo se kouřit z motorové části. Následně jej pohltily plameny.
Ženě se podařilo vynést z již hořícího vozidla věci, které si naskládala do tašky, a odešla pak dál od auta. Mezitím už přijeli hasiči.
„Požár zasáhl vozidlo v plném rozsahu. Ke zraněním nedošlo,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Podle něj byla příčinou vzniku požáru technická závada. „Škoda je 25 tisíc korun,“ uzavřel Poncar.