Z centra Plzně zmizí nádoby na třídění, hromadil se u nich odpad

Čistá Plzeň lidem v okolí nabídla, že jim dodá menší nádoby na tříděný odpad, pokud si je budou chtít umístit do domů a v den svozu je postavit před budovu. Jednalo by se o obdobný systém, který už v oblasti platí pro komunální odpad.

V budoucnu by se tento postup při řešení problémových stanovišť pro nádoby na tříděný odpad mohl rozšířit do dalších oblastí Plzně. Například na Petrohrad, který patří do městského obvodu Plzeň 2.

V dotčené oblasti v širším středu Plzně záměr vyvolal kritiku některých obyvatel. Ti nicméně zároveň připouštějí, že černé skládky v místě jejich bydliště představují problém.

Vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Dagmar Svobodová Kaiferová řekla, že nyní je rozhodnuto o zrušení čtyř míst pro nádoby na tříděný odpad. Místa jsou v oblasti mezi Klatovskou třídou, areálem Škodovky a autobusovým nádražím.

„Vlastníkům nemovitostí jsme zároveň nabídli možnost třídit odpad do nádob umístěných přímo v domě,“ uvedla. Tříděný odpad by pak zaměstnanci Čisté Plzně odváželi v dohodnuté dny, kdy by obyvatelé nádoby umístili před budovy.

Zástupkyně magistrátu upřesnila, že by menší nádoby poskytla Čistá Plzeň a že největší poptávka bude po nádobách na papír a plast.

Nádoby na odpad mohou mít uvnitř v domě

„Už se nám ozývají první zájemci. Od 1. ledna by to mohlo běžet a případní další zájemci by se mohli k systému připojit kdykoliv,“ sdělila Dagmar Svobodová Kaiferová.

Upozornila, že v oblasti mají ke stanovištím na tříděný odpad nejdále z celé Plzně, protože v lokalitě chybí vhodná místa pro umístění. Domnívá se proto, že některým lidem může vyhovovat, pokud budou moci třídit odpad přímo v domě.

Oznámení z magistrátu vyvolalo živou debatu na sociálních sítích. „Mám v ulici Kardinála Berana firmu, takže na tohle koukám taky jako na zjevení. Nicméně - jako mnoho dalších, tenhle problém nemá jednoduché řešení,“ reagoval na sociální síti Jaromír Novák.

Uznává, že řada lidí odkládá na místech pro tříděný odpad věci, které tam nepatří. „Tohle se nedá vyřešit počtem kontejnerů, nebo počtem míst, kde jsou kontejnery. Neumím si představit, že městská policie hlídkuje v ulicích a dává pozor, co a kam kdo vyhazuje,“ napsal. Zároveň se domnívá, že tam, kde nepomáhá domluva, by měla nastoupit represe.

Tomáš Pešička v diskusi na sociální síti uvedl, že má byt v Plachého ulici. Problém podle něho může souviset s tím, že v oblasti jsou ubytovny. „V domě v ulici a v Koperníkovce je ubytovna a tam lidi, co nemají samozřejmě chuť něco řešit a před domem plná popelnice, nebo žádná. A oni to pak hážou, kam je napadne,“ popisoval.

12. října 2018

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

U nádob jsou matrace, postele i pračky

Náměstek primátora Pavel Šindelář prohlásil, že hlavní důvod pro odstranění vytipovaných stanovišť pro nádoby na separovaný odpad v dotčené oblasti byl téměř permanentní nepořádek, který tam vzniká. Uvedl, že na nepořádek u stanovišť si obyvatelé oblasti často právem stěžují.

„Zaměstnanci Čisté Plzně tam jezdí obden a je to pořád stejné: když se to uklidí, někdy stačí několik hodin a je to stejné jako dřív. Kolem nádob jsou naházené věci, které tam nepatří. Proto nejproblémovější stanoviště zrušíme a každému dáváme možnost umístit nádoby do domů, ale nikoho k tomu nenutíme,“ uvedl.

Náměstek odmítl, že by zrušení míst na tříděný odpad dokazovalo, že městská firma nezvládá svou roli.

„Tohle není o tříděném odpadu. Na problematických místech nádoby na něj leckdy nejsou plné a vedle nich jsou například matrace, postele nebo pračky. Ti, kdo to tam dávají, počítají s tím, že to za ně někdo uklidí. Přitom takové věci mohou dát zadarmo do sběrného dvora,“ líčí Šindelář.

Nemá obavy, že změna povede k tomu, že lidé přestanou odpad třídit. „Samozřejmě nelze vyloučit, že někdo tu motivaci ztratí, pokud vzdálenost k nádobám na tříděný odpad pro něho bude nepříjemná a zároveň nebude chtít postupovat tak, jak mu nabízíme. Ale věřím, že lidé, kteří chtějí třídit, s tím nepřestanou,“ konstatoval.

Starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka se domnívá, že zrušení stanovišť na tříděný odpad, kde vznikaly černé skládky, oblasti prospěje. „Těm lokalitám by to mohlo pomoci,“ míní.

Uvedl, že v nádobách na tříděný odpad bývá leckdy to, co tam nepatří. „Bývají používané jako běžné nádoby na komunální odpad. Kolem nich navíc vznikají černé skládky,“ řekl.

27. června 2020