Pohraničníky střídají turisté. Na Čerchově otevírají horskou chatu

  6:22
Na Čerchově, nejvyšší hoře Českého lesa, se v sobotu poprvé otevře turistům nová horská chata s restaurací a jednoduchým ubytováním. Chata vznikla přestavbou bývalé roty pohraničníků.
foto: Město Domažlice

„V přízemí se nachází restaurace laděná do přírodního stylu s dřevěným obložením a černými okenicemi a venkovní terasou, kuchyně, skladové prostory, sál pro hosty a sociální zařízení,“ popsal ředitel Domažlických městských lesů Josef Forst.

V horním patře je ubytování pro zhruba jednu školní třídu. „Možné je buď v turistickém pokoji nebo v apartmánu s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou,“ nabízí možnosti Forst.

Majitelem budovy a zároveň investorem přestavby bývalé roty pohraničníků je město Domažlice. Jeho starosta Stanislav Antoš se domnívá, že ubytování budou využívat zejména školní výpravy, případně turistické či sportovní oddíly. „Protože na Čerchov je omezený vjezd automobilů, je chata určena pěším návštěvníkům,“ vysvětlil domažlický starosta.

Čerchov je znovu přístupný turistům, z vojenských budov zbyla jediná

V přestavěném objektu se vytápí tepelným čerpadlem a dřevem a práce na něm trvaly celkem rok. Akce vyšla na 20 milionů korun.

Slavnostní představení horské chaty odstartuje v sobotu ve 12 hodin a program je naplánovaný až do 17. hodiny. Chybět nebude dudácká kapela, komentovaná prohlídka po okolí, výstava o historii Kurzovy věže či u příležitosti 20 let existence CHKO Český les, křest nového turistického průvodce na Čerchov, divadelní představení, stromová lanovka a mnohé další.

Před samotnou přestavbou roty pohraničníků nechalo město zbořit deset bývalých armádních budov. Na vrcholu tak kromě roty zůstala stát už jen kamenná Kurzova rozhledna a betonová vojenská věž.

Organizátoři počítají, že o otevření chaty bude mít veřejnost velký zájem, proto posílili na sobotu autobusovou dopravu až na vrchol. Připravili také záchytné parkoviště pro osobní automobily, vlak vyjede i na mimořádně prodlouženou trasu z Plzně až do České Kubice. Odtud půjdou turisté pěšky.

4. října 2025

