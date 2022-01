V kraji si lidé připlatí hlavně za teplo, voda je nejdražší v Plzni

Když se v minulých letech zvýšila cena tepla či vody o pět procent, bylo to považováno za velký skok. Co by za to dnes obyvatelé některých měst Plzeňského kraje dali. V Rokycanech plánuje firma zvýšit cenu tepla o 15 procent, v Plzni ji zvýší o desetinu a v Domažlicích se na základě kalkulované ceny rýsuje skok o téměř sedm procent.